紐約噪音嚴重 研究顯示9成民眾面臨聽力受損風險

紐約常為噪音污染所苦，全市在2024年受理了75萬件噪音投訴，市府甚至立法規範噪音，但成效似乎有限，根據哥倫比亞大學研究顯示，9成紐約居民面臨聽力受損風險。

紐約居民穆里根（Tim Mulligan）搬到曼哈頓（Manhattan）市中心，為了能更接近工作地點並避免每天在吵鬧、刺耳的地鐵上忍受煎熬，而地鐵只是紐約人每天需面對的城市噪音一部分。

曾服役於美國陸戰隊、且患有創傷後壓力症候群（PTSD）的穆里根說：「即使你戴著耳機、音量調到最大，這趟通勤全程你什麼都聽不見，但是開到這個音量其實是在傷害你的耳朵。」

在他位於紐約旅遊中心時報廣場（Times Square）附近的住家，穆里根已用高密度隔音泡棉封住窗戶，還掛上雙層厚窗簾，並購買耳塞以便睡覺。

在街上，他則使用降噪耳機，外出時也更偏好騎自行車而不是搭地鐵。

擁有850萬人口的紐約，居民與遊客幾乎時時刻刻都遭受刺耳警笛聲、大聲喧嘩的本地人、吵鬧酒吧與汽車喇叭的轟炸。

全市的熱線在2024年受理了75萬件噪音投訴，噪音是最常被投訴的生活品質問題。

這座不夜城或許是因無法入睡，成為少數設有噪音條例，以規範車輛、建築工地、商家及休閒活動噪音的美國建築物密集區之一。

市府甚至安裝帶有感應器的攝影機，用於偵測並處罰違規者。

根據哥倫比亞大學（Columbia University）在2010年至2012年間的研究顯示，9成紐約人每天暴露於超過70分貝（健康平均水準）的噪音中，有聽力受損的風險。