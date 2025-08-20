紐約噪音嚴重 研究顯示9成民眾面臨聽力受損風險

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

紐約常為噪音污染所苦，全市在2024年受理了75萬件噪音投訴，市府甚至立法規範噪音，但成效似乎有限，根據哥倫比亞大學研究顯示，9成紐約居民面臨聽力受損風險。

紐約居民穆里根（Tim Mulligan）搬到曼哈頓（Manhattan）市中心，為了能更接近工作地點並避免每天在吵鬧、刺耳的地鐵上忍受煎熬，而地鐵只是紐約人每天需面對的城市噪音一部分。

曾服役於美國陸戰隊、且患有創傷後壓力症候群（PTSD）的穆里根說：「即使你戴著耳機、音量調到最大，這趟通勤全程你什麼都聽不見，但是開到這個音量其實是在傷害你的耳朵。」

在他位於紐約旅遊中心時報廣場（Times Square）附近的住家，穆里根已用高密度隔音泡棉封住窗戶，還掛上雙層厚窗簾，並購買耳塞以便睡覺。

在街上，他則使用降噪耳機，外出時也更偏好騎自行車而不是搭地鐵。

擁有850萬人口的紐約，居民與遊客幾乎時時刻刻都遭受刺耳警笛聲、大聲喧嘩的本地人、吵鬧酒吧與汽車喇叭的轟炸。

全市的熱線在2024年受理了75萬件噪音投訴，噪音是最常被投訴的生活品質問題。

這座不夜城或許是因無法入睡，成為少數設有噪音條例，以規範車輛、建築工地、商家及休閒活動噪音的美國建築物密集區之一。

市府甚至安裝帶有感應器的攝影機，用於偵測並處罰違規者。

根據哥倫比亞大學（Columbia University）在2010年至2012年間的研究顯示，9成紐約人每天暴露於超過70分貝（健康平均水準）的噪音中，有聽力受損的風險。

噪音 紐約 美國 創傷後壓力症候群

延伸閱讀

暑假狂過頭？改裝車三千公尺高山燒胎 警力硬上山抓人

立院初審通過！機車改裝未認證排氣管最高罰3600元 還需自付檢驗費

洋基貝林傑火力完美復甦 季後恐將引爆紐約「地鐵大戰」

「大高雄寧靜專案」掃蕩噪音炸街機車 揪50部開罰

相關新聞

川普政府限縮移民 申請簽證、綠卡嚴審是否反美

華盛頓郵報19日報導，美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service...

紐約市長選舉 葛謨盼川普出手支持 錄音檔曝光

盡管前州長葛謨(Andrew Cuomo)一向矢口否認自己和總統川普(Donald Trump)有任何合作，但在日前一場...

裁員應先裁H-1B者？亞馬遜員工匿名文稱「他們與美無牽連」引議

匿名職場論壇TeamBlind日前出現亞馬遜(Amazon)員工發文指稱，國會應該通過立法要求企業裁員時從H-1B工作簽...

聯邦令各州每月清查 禁非法移民領白卡

川普政府「聯邦醫療服務中心」(CMS)19日宣布啟動全國性新措施，以「清除」公衛保險計畫內的非法移民。CMS每月將向各州...

拒川普政府施壓嚴抓非法移民 市長吳弭：波士頓永不屈服

19日是川普政府要求波士頓回應移民政策壓力的最後期限，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)同日上午強硬回應川普政府稱...

上任僅2年 美國空軍參謀長艾爾文「被退休」

川普總統第二任期大刀闊斧改組軍事領導階層，空軍最高階軍官、空軍參謀長艾爾文(David Allvin)宣布提前退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。