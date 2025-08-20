美國賭城遊客數下滑 部分人士歸咎川普政策

美國賭城拉斯維加斯觀光業今夏出現衰退，據度假村與會展中心統計，遊客人數較去年減少，尤其是外國觀光客，部分人士歸咎美國總統川普政府的關稅與移民政策。

美聯社報導，這座城市以豪華表演、無盡的自助餐及24小時營業的賭場聞名，今年6月的遊客略低於310萬人次，較去年同期下滑11%。根據拉斯維加斯會展與觀光推廣局（Las Vegas Convention and VisitorsAuthority）統計，國際旅客減少13%，飯店入住率下降約15%。

拉斯維加斯市長柏克利（Shelley Berkley）表示，來自加拿大的人潮從「洪流」變成「涓滴」，墨西哥也是如此。拉斯維加斯位於內華達州（Nevada），加拿大是內華達州最大的旅客來源國。

柏克利本月稍早告訴媒體：「一些出手闊綽的墨西哥賭客現在也不太想來了。而這似乎成了國際間的普遍態度。」

具影響力的內華達州餐飲從業人員工會（CulinaryWorkers Union）秘書兼財務長帕帕喬治（TedPappageorge）形容這個現象為「川普式衰退」，並指出來自南加州的遊客也大幅減少，因為他們害怕政府打擊移民而不敢出遊。南加州的拉丁美洲裔人口眾多。

賭城遊客數下滑反映出全美的趨勢。旅遊預測公司「旅遊經濟」（Tourism Economics）去年12月預期今年美國的國際旅客會增加近9%，但後來下修年度展望為減少9.4%，其中來自加拿大的旅客數可能降幅最大。美國政府數據顯示，加拿大是美國去年最大旅客來源國，超過2020萬人次。