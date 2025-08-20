快訊

影／網紅拍美食影片 享用之際驚「汽車撞破玻璃」衝入餐廳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國網紅布雷克伍德（左）與聖地亞哥在社群媒體上傳影片，開頭可見兩人正準備進行一場普通的美食評論，未料一輛汽車猛然衝入，將他們面前的整桌菜餚撞得四散。照片擷取自 TouTube / Unrated EX Files
美國網紅布雷克伍德（左）與聖地亞哥在社群媒體上傳影片，開頭可見兩人正準備進行一場普通的美食評論，未料一輛汽車猛然衝入，將他們面前的整桌菜餚撞得四散。照片擷取自 TouTube / Unrated EX Files

美國一對網紅在經營的YouTube頻道 「Unrated EX Files」 上傳一支影片，開頭可見他們正準備進行普通的美食評論，未料約10分鐘後，一輛汽車突然衝入，將桌上的菜餚撞得四散。

事發地點為德州休士頓市的Cuvée Culinary Creations餐廳，從畫面可見到網紅布雷克伍德（Patrick Blackwood）與聖地亞哥（Nina Santiago）正專心享用之際，一輛失控汽車猛然撞破玻璃窗闖入，碎裂的玻璃四濺，滿桌菜餚與餐具被震得翻飛散落。

兩人隨即被強烈衝擊推離座位，聖地亞哥更跌了出去、跪倒在地。布雷克伍德起身攙扶時，又被墜落的玻璃碎片砸中，現場一片混亂，餐廳員工目瞪口呆，隨即趕忙上前協助。

NBC新聞報導，VVlog畫面接著切換到兩人乘坐救護車送醫的過程。布雷克伍德對著鏡頭報平安時說：「我完全沒想到會遇到這種事，但我很高興還活著。」

聖地亞哥在等待縫合時自拍錄影，同樣表示很慶幸還活著，只是努力微笑，並一再強調「我們沒事」。她說：「這是這個月第二次遇上意外，我們竟然兩次都能全身而退。也許我現在有點神智不清，但我只是覺得，好像很想崩潰大哭，但就是哭不出來。」

兩人在社群媒體發布一系列傷口縫合的照片，也回到事發地點的餐廳再次用餐。聖地亞哥表示雖然心跳仍加快，但她想盡快「面對我的PTSD」。她說：「我們回來只是為了確保內心安定，也因為這裡的食物真的很棒。」

她還寫道：「這次經歷讓我看清誰才是真正重要的人。人生太短暫，不能心懷怨恨或憤怒。放下、原諒、活在當下，珍惜身邊的人，因為這一餐可能就是最後一餐。」

