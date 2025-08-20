美政府撤銷37名現任和卸任官員安全許可 被批違法
美國總統川普政府今天表示，已撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可；這是針對聯邦政府情報體系公務員的最新報復行動。
美聯社報導，國家情報總監（DNI）加巴德（TulsiGabbard）在備忘錄中指控，被點名的官員「將情報政治化或武器化」以推動個人或黨派目標，未能保護機密資訊，也未「遵守專業的諜報分析技術標準」，以及參與其他未說明的「有害」行為。
備忘錄內容未提供支持這些指控的證據。
許多被點名的官員曾任國安高階職位或遠離大眾視野的低調職務，早在數年前就離開政府。有些人曾處理讓川普長期不滿的事務，例如情報界評估俄羅斯為了川普而干預2016年美國總統大選。
還有數名官員在2019年簽署一封信表達對川普的疑慮，這封信今年7月在社群媒體上透過親川普的右派人士盧默（Laura Loomer）引起注意。
國安事務律師柴德（Mark Zaid）的安全許可也被川普政府撤銷，他在聲明中說：「這些決定違法又違憲，偏離數十年來為防止此類行為而確立的法律與政策。」
他還批評政府指控這些人「將情報政治化或武器化」很虛偽。
加巴德則為此舉辯護，說這是奉川普的指示。
她在社群平台X上寫道：「獲得安全許可是一種特權，而不是權利。那些在情報體系中背叛憲法誓言、將個人利益置於美國人民之上的人，違反了他們承諾要維護的神聖信任。」
