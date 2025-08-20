川普批美博物館聚焦奴隸制 抨擊「過度覺醒」

美國總統川普今天批評美國頂尖博物館把「覺醒」焦點放在「奴隸制多糟糕」等主題上，這是他對美國文化機構發動的最新一波攻擊。

川普寫道：「史密森尼已經失控了，討論的都是我們國家多可怕、奴隸制多糟糕，以及被壓迫的人有多麼無所成就，完全不談成功、光明和未來。」他指的是史密森尼學會（Smithsonian Institution）。

史密森尼學會為一獨立組織，負責營運全美17所博物館、藝廊和一座動物園，接受政府資助。川普先前曾指控史密森尼學會宣揚「有害的意識形態」。

法新社報導，美國曾因奴隸制問題爆發內戰。從非洲輸往美洲的跨大西洋奴隸貿易過去持續3個世紀，被稱為美國的「原罪」。當時，支持蓄奴的南方邦聯於1861年到1865年與北方聯邦爆發內戰，最終戰敗，也導致奴隸制度廢除。

自那時起，非裔美國人持續爭取民權，包括2020年爆發的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動，促使全國重新省思美國的這段黑歷史。

川普在「真實社群」（Truth Social）貼文中寫道：「華府各地乃至於全美各地的博物館，基本上已成為僅存的『覺醒』據點。」川普以「覺醒」一詞代指左翼社會正義運動。

連月來，川普頻頻出言貶損文化機構。這些文化機構近年來致力讓展覽和計畫更加多元化，強調女性、有色人種及酷兒文化等。

白宮上週在網站上貼出一封信函，稱政府打算鎖定8所主要博物館進行「全面內部檢討」，以「彰顯美國的卓越」，並「移除分裂或帶有黨派色彩的敘事」。

信件指出，遭到鎖定的機構包括美國國家歷史博物館（National Museum of American History）、國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of AfricanAmerican History and Culture）、以及國立美洲原住民博物館（National Museum of the American Indian）。

著名民權律師克魯普（Ben Crump）在社群媒體X上回應川普貼文：「如今博物館被針對，因為他們太過坦率談論奴隸制的恐怖之處。」

克魯普說：「如果說出關於奴隸制的真相會讓博物館『太過覺醒』，那有問題的不是歷史，而是那些想要抹滅歷史的人。」