影／「你們會後悔！」女檢察官亮身分威脅員警 遭上銬押上警車

美國羅德島州新港近日發生一起警方與檢察官對峙的事件，員警的隨身攝影機拍到該檢察官說「你們會後悔」，但最後她被當場逮捕。州檢察長內羅納（Peter Neronha）19日上午表示，這名屬下讓他陷入困境，行為丟臉、自取其辱，對警局的態度也極為惡劣。

NBC新聞與普羅維登斯日報報導，警方影像顯示員警到場時，州特別助理檢察長佛拉納根（Devon Hogan Flanagan）與友人漢南（Veronica Hannan）正被要求離開一家餐廳。佛拉納根卻對警察說：「我要你關掉隨身攝影機，規定是你必須關掉，這是公民的要求。」

影像顯示，員警數度告訴佛拉納根及漢南，如果她們離開，事情就能收場。一位未入鏡員警說：「走吧，我不想因涉嫌非法闖入逮捕妳們。」佛拉納根回答：「你們不會逮捕我們。」

影像並未錄到兩人與餐廳發生衝突的原因，也不清楚她們為何堅持留下。儘管警方屢次勸導，兩人仍拒不離去。員警詢問餐廳員工：「你們只是要她們離開，還是要檢舉非法闖入？」員工回應選擇檢舉。

在整個事件中，佛拉納根和漢南不斷提醒警察她「是檢察長」（AG），當兩人最終被上銬時，佛拉納根喊道：「你們會後悔！我是檢察長。」她被押上警車時又說了一次「我是檢—」，但話還沒說完，車門就關上。

根據警方報告，佛拉納根14日被捕，並被控故意非法闖入、妨害公共秩序和拒捕，已收到出庭傳票。州檢方證實，佛拉納根已在職7年，目前任職於刑事司上訴組。

內羅納在接受廣播電台訪問時表示，佛拉納根尚未被停職，但即便不解職也將面臨「嚴厲處分」，包括「無薪停職」。他還表示，佛拉納根在一兩天內將採取行動應對此事，雖未具體說明，但強調「顯然有必要」向警方致歉，「她自己也很清楚」。