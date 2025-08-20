川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普按彭博億萬富豪指數統計的淨值約64億美元。美聯社

美國總統川普重返白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

白宮周二公布川普今年到8月初為止的投資動向，他共做了690筆交易，總額至少達1億370萬美元，第一筆交易就發生在他宣誓就職的隔天。

除了購買地方政府、學校董事會、機場管理局和天然氣區發行的市政債外，川普2月10日還分別買進至少50萬美元的高通（Qualcomm）、家得寶（Home Depot）和T-Mobile US公司債；同月，又買進至少25萬美元的臉書母公司Meta的公司債。

凡聯邦民選官員和任命官員涉及的交易都必須申報，但僅需揭露股票、債券、商品期貨及其他證券的交易區間，並未列出精確金額或價格。川普並未申報任何出售紀錄。

川普按彭博億萬富豪指數統計的淨值約64億美元，這些投資證明他在任內仍持續累積財富。與前任總統不同，川普並未撤資或將資產交由獨立監管的保密信託（blind trust），而是由兩名兒子管理龐大的商業帝國，業務範圍與總統政策仍多所交集。

川普先前申報2024年財務揭露文件中，列出他在個人投資帳戶持有的數百筆債券，這些帳戶跟他的企業帝國是分開的。川普旗下的企業集團涵蓋佛州海湖莊園、川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）持股，以及近期為他財富增加至少6.2億美元的加密幣事業。

依照美國聯邦道德規範，總統不必須撤資可能產生利益衝突的資產，但歷任總統多數選擇這麼做。川普則是自1978年此法通過以來，第一位未遵循此慣例的總統。

