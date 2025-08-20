快訊

馬斯克創美國黨踩剎車？傳不願破壞與「此人」關係而擱置

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與副總統范斯5月間一起出席陸軍及海軍官校的美式足球賽，科技富豪馬斯克（中）陪同觀賽。美聯社
美國總統川普與副總統范斯5月間一起出席陸軍及海軍官校的美式足球賽，科技富豪馬斯克（中）陪同觀賽。美聯社

華爾街日報（WSJ）19日引述知情人士獨家報導，科技億萬富翁馬斯克正悄悄暫緩創建政黨的計劃。

馬斯克曾資助美國總統川普競選，但兩人後來因為「又大又美」法案鬧翻，6月初提出建立「美國黨」（The America Party）的構想。WSJ指出，馬斯克告訴盟友，他希望將心力集中於旗下企業，不願因成立第三黨而疏遠有影響力的共和黨人，因為第三黨可能會吸走共和黨的選票。

在考慮創黨的同時，馬斯克也專注於維繫與美國副總統范斯的關係，而范斯被廣泛視為「讓美國再次偉大」（MAGA）政治運動的潛在接班人。知情人士透露，馬斯克近幾周持續與范斯保持聯繫，也向同伴坦言，若執意創黨，將損害彼此關係。

一些知情人士表示，馬斯克及其同伴告訴親近人士，若范斯在2028年決定角逐總統，他正考慮動用部分龐大資產支持范斯。不過，馬斯克的盟友強調，他並未正式排除創黨的可能性，可能隨著期中選舉接近而改變心意。

WSJ同時指出，許多名人曾表態支持成立新黨的理念，或願意提供關鍵資源，包括協助新黨在關鍵州取得選票資格，但馬斯克團隊並未與這些人士接觸。一名知情人士透露，馬斯克的同伴已取消原訂7月底與一個專門協助第三黨運作的外部團體電話會議，原因是馬斯克希望專注於公司營運。

馬斯克及其發言人未回應置評請求。

范斯 馬斯克 美國黨

