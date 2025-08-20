曾助川普勝選！白宮開通官方TikTok帳號 川普：我就是你們的聲音

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮19日開設了官方TikTok帳號，意在藉助這款擁有超過1.7億名美國用戶的短影音平台，推廣川普的政策資訊。川普在帳號首支影片中表示，「我就是你們的聲音。」

路透報導，一位白宮官員表示，TikTok帳號@whitehouse已於19日晚間開始運行，目的是傳達總統的各項政策。截至台北時間20日上午9時許，該帳號關注人數已突破3.5萬，並已發布2支影片。

第1條貼文是包含川普的影片，影片中川普說：「每天醒來，我都決心為全國人民創造更美好的生活。我就是你們的聲音。」貼文標題寫道：「美國，我們回來了！TikTok，你們好嗎？」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在帳號上線時表示，川普政府致力於透過盡可能多的受眾和平台，將川普總統取得的歷史性成就傳達給美國人民。在總統競選期間，川普總統的訊息在TikTok上占據主導地位，我們很高興能夠在這些成功的基礎上，繼續以此前任何一屆政府都未曾採用的方式進行溝通。

CNN指出，這是本屆川普政府首個官方TikTok帳號。川普和前美國總統拜登都在2024年總統競選期間開設了TikTok帳號，由於2位領導人先前曾對該應用程式提出國家安全的擔憂，因此引發了密切關注。

拜登去年簽署的TikTok「不賣就禁」法案於1月19日生效後，TikTok曾短暫下線，但在川普簽署命令將禁令執行時間延後75天後，TikTok迅速恢復營運，這是川普第2任期內首批舉措之一。今年6月，川普再次推遲了禁令的執行，這是他第3次延長禁令。

川普原本長期以來支持禁用TikTok，或要求其大陸母公司「字節跳動」從TikTok撤資，但後來改變立場，且對TikTok情有獨鍾，因為這個社群平台幫助他在去年總統大選贏得年輕選民的支持，從而擊敗民主黨候選人賀錦麗。川普曾不諱言表示，「我對TikTok有些感情。如果需要延期，我願意延期。」