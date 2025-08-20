參與教會有幸福感 Z世代參與度仍最低

Z世代年輕人不愛去教會了！美國聖經協會報告指出，Z世代年輕人的教會參與度明顯低於其他世代，而教會參與度較高的人則擁有更大幸福感。該協會主席強調，人們參與教會不只是聚會，還有運用恩賜建立關係，並抓住機會實踐信仰成長。

教會參與度差異大

美國聖經協會近期發布《美國聖經現況：2025》報告，並調查不同世代基督徒的教會參與度。結果顯示，Z世代年輕人的教會參與度最低 (35%) ，再來則是千禧世代、嬰兒潮世代和老年人 (46%) ，而X世代 (48%) 則有近一半積極參與教會。

對此，該報告中的教會參與度定義為「個人參與當地教會生活、使命和社區的程度」，並包括個人信仰的學習成長、與教會成員建立有意義的關係，以及在教會事工中積極發揮個人恩賜。

研究也發現，教會參與度較高的人，其人類繁榮指數得分也較高，意味著基於個人對幸福感、生活品質、身心健康和社會關係等層面都有深刻感受。根據教派群體統計，自認為教會參與度高的信徒，包括福音派教會 (39%) 、新教教會 (30%) 、黑人教會 (62%) 和天主教會 (12%)。

教會生活帶來幸福

《基督郵報》指出，該報告顯示參與教會生活的基督徒，其壓力、焦慮和孤獨感有明顯減少，尤其教會提供一個讓人們情緒得以充分發揮的活躍環境，使得教會與聖經的結合具有強大力量。

美國聖經協會主席普萊克在聲明中表示，當人們參與教會活動時，不僅僅是參加禮拜，還有運用恩賜建立關係，並抓住機會實現信仰成長，生活處境也會得到改善。

