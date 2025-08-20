快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

參與教會有幸福感 Z世代參與度仍最低

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

Z世代年輕人不愛去教會了！美國聖經協會報告指出，Z世代年輕人的教會參與度明顯低於其他世代，而教會參與度較高的人則擁有更大幸福感。該協會主席強調，人們參與教會不只是聚會，還有運用恩賜建立關係，並抓住機會實踐信仰成長。

教會參與度差異大

美國聖經協會近期發布《美國聖經現況：2025》報告，並調查不同世代基督徒的教會參與度。結果顯示，Z世代年輕人的教會參與度最低 (35%) ，再來則是千禧世代、嬰兒潮世代和老年人 (46%) ，而X世代 (48%) 則有近一半積極參與教會。

對此，該報告中的教會參與度定義為「個人參與當地教會生活、使命和社區的程度」，並包括個人信仰的學習成長、與教會成員建立有意義的關係，以及在教會事工中積極發揮個人恩賜。

研究也發現，教會參與度較高的人，其人類繁榮指數得分也較高，意味著基於個人對幸福感、生活品質、身心健康和社會關係等層面都有深刻感受。根據教派群體統計，自認為教會參與度高的信徒，包括福音派教會 (39%) 、新教教會 (30%) 、黑人教會 (62%) 和天主教會 (12%)。

教會生活帶來幸福

基督郵報》指出，該報告顯示參與教會生活的基督徒，其壓力、焦慮和孤獨感有明顯減少，尤其教會提供一個讓人們情緒得以充分發揮的活躍環境，使得教會與聖經的結合具有強大力量。

美國聖經協會主席普萊克在聲明中表示，當人們參與教會活動時，不僅僅是參加禮拜，還有運用恩賜建立關係，並抓住機會實現信仰成長，生活處境也會得到改善。

【更多精采內容，詳見

美國 關係 信仰

延伸閱讀

每一句都扎心！台劇《我們六個》還原真實家庭人倫悲劇「8大淚崩金句盤點」揭開人生殘缺背後的幸福

豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

巴西大安教會慶55週年 感恩禮拜見證移民歷程

逢甲商圈教會改建施工 工人跌落工程梯送醫不治

相關新聞

曾助川普勝選！白宮開通官方TikTok帳號 川普：我就是你們的聲音

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮19日開設了官方TikTok帳...

影／「你們會後悔！」女檢察官亮身分威脅員警 遭上銬押上警車

美國羅德島州新港近日發生一起警方與檢察官對峙的事件，員警的隨身攝影機拍到該檢察官說「你們會後悔」，但最後她被當場逮捕。州...

馬斯克創美國黨踩剎車？傳不願破壞與「此人」關係而擱置

華爾街日報（WSJ）19日引述知情人士獨家報導，科技億萬富翁馬斯克正悄悄暫緩創建政黨的計劃。

批評博物館的覺醒文化 川普：從來不討論美國的成功

美國總統川普19日表示，史密森尼學會（Smithsonian Institution）已經失控，從來不討論美國的成功；川...

美退伍軍人遭ICE誤捕+拘留 提告要政府負責

一名曾赴伊拉克服役的美國退伍軍人，日前在南加州卡馬瑞洛市（Camarillo）的聯邦移民突襲行動中遭誤捕。他指遭辣椒噴霧...

美今年撤銷逾6000學生簽證

美國川普政府大規模收緊學生簽證政策，國務院今年迄今已撤銷超過六千名國際學生的簽證，其中不少與參與抗議活動有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。