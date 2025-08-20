川普打擊華府犯罪 6州共派上千國民兵支援

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國6個共和黨主政的州相繼增派數百名國民兵前往首都華府，支援總統川普非同尋常的舉措，他對這座民主黨主政的城市派遣大量國民兵和聯邦探員，聲稱是為了打擊暴力犯罪。

路透社報導，密西西比州、路易斯安那州與田納西州的共和黨籍州長同意派遣國民兵（National Guard）前往華府，西維吉尼亞州、南卡羅來納州與俄亥俄州的共和黨籍州長日前也應川普政府要求做出同樣決定。

路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）表示，他已批准出動約135名國民兵前往華府，密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）則表示，他已下令200名國民兵赴華府。根據當地媒體報導，田納西州州長李伊（Bill Lee）也已派160名國民兵到華府。

李維茲在聲明中說：「當地的犯罪情況失控，顯然必須採取行動打擊犯罪。」

總共6個共和黨執政州已宣布將超過1100名國民兵部署到華府。

白宮官員今天表示，華府的國民兵可以攜帶武器，但不負責逮捕行動，他們的任務是保護聯邦財產，為執法人員的逮捕行動提供「安全環境」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今天在社群平台X上寫道，自川普政府展開行動以來的12天內已逮捕約465人，平均每天有39人被捕。根據市政府統計，去年華盛頓哥倫比亞特區警察局平均每天逮捕61名成年人和青少年。

根據白宮說法，數十個位於聯邦土地上的遊民營地也已被清除。

