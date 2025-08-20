快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

川普上任美媒變動 自由派MSNBC新聞頻道更名

中央社／ 紐約19日專電

美國總統川普上任後美國媒體陸續出現變化，屬自由派的新聞頻道MSNBC因集團策略改組，將更名為MS NOW。由於川普長期對報導不滿，與多間集團發生爭議，MSNBC脫離NBC雖為企業內部品牌調整仍引起議論。

美國傳播通訊業者康卡斯特公司（Comcast）今年進行業務分拆，旗下的國家廣播環球集團（NBCUniversal）計劃將NBC名稱與有線頻道分離，其中長期批評川普（Donald Trump）與共和黨的新聞頻道MSNBC，原名為微軟國家廣播公司，將改名為MS NOW，頻道標誌不再使用NBC圖案。

MS NOW來自英文「我的來源、新聞、評論與世界」（My Source News Opinion World）頭文字簡稱，將於年底全面使用。

MSNBC聲明指出，對數十年的收視觀眾來說，很難想像頻道有其他名稱，改名讓團隊依自己的方向自由航行，大家都感興奮。

美國媒體涇渭分明，新聞頻道各有名嘴坐陣與固定收視群。保守派與支持川普的福斯新聞頻道（FoxNews）收視長期穩坐冠軍，MSNBC與有線電視新聞網（CNN）較親民主黨，川普再度當選觀眾數下滑。

尼爾森（Nelson）調查指出，福斯新聞7月平均收視人數約為240萬，MSNBC為86萬5000。網路評論嘲諷不斷，有人認為新名稱來自英文簡稱「確實沒人看」（Most Surely No One Watching）。

企業改組、合併與更名為常態商業行為，不過MSNBC更名在川普執政時期的美國輿論界還是引起揣測。

派拉蒙集團（Paramount）旗下的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes），去年10月選舉期間訪問民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris），被當時的共和黨候選人川普指控播出內容有意誤導，要求鉅額賠償。

川普當選後，派拉蒙今年7月同意和解並支付1600萬美元（約新台幣4億8000萬元），引起一陣譁然。

此外，CBS同時在7月宣布，脫口秀演員史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的老牌節目「深夜秀」（Late Show），因財務因素將播映至明年5月收攤。自由派作風的柯貝爾長期揶揄政治人物，包括川普。

康卡斯特去年11月同意NBC與Bravo等串流暨有線頻道繼續留在NBCUniversal名稱下，MSNBC與財經頻道CNBC將移至新公司Versant名下，CNBC全名為「消費者新聞與商業頻道」（Consumer News and BusinessChannel）不會變更。

頻道 川普 美國

延伸閱讀

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

川普政府收緊移民政策 社群反美言論納入居留權審核

川普：俄烏停戰兩周內解決 國際油價受壓抑 歐洲軍工股倒地

相關新聞

曾助川普勝選！白宮開通官方TikTok帳號 川普：我就是你們的聲音

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮19日開設了官方TikTok帳...

影／「你們會後悔！」女檢察官亮身分威脅員警 遭上銬押上警車

美國羅德島州新港近日發生一起警方與檢察官對峙的事件，員警的隨身攝影機拍到該檢察官說「你們會後悔」，但最後她被當場逮捕。州...

馬斯克創美國黨踩剎車？傳不願破壞與「此人」關係而擱置

華爾街日報（WSJ）19日引述知情人士獨家報導，科技億萬富翁馬斯克正悄悄暫緩創建政黨的計劃。

批評博物館的覺醒文化 川普：從來不討論美國的成功

美國總統川普19日表示，史密森尼學會（Smithsonian Institution）已經失控，從來不討論美國的成功；川...

美退伍軍人遭ICE誤捕+拘留 提告要政府負責

一名曾赴伊拉克服役的美國退伍軍人，日前在南加州卡馬瑞洛市（Camarillo）的聯邦移民突襲行動中遭誤捕。他指遭辣椒噴霧...

美今年撤銷逾6000學生簽證

美國川普政府大規模收緊學生簽證政策，國務院今年迄今已撤銷超過六千名國際學生的簽證，其中不少與參與抗議活動有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。