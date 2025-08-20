川普上任美媒變動 自由派MSNBC新聞頻道更名

美國總統川普上任後美國媒體陸續出現變化，屬自由派的新聞頻道MSNBC因集團策略改組，將更名為MS NOW。由於川普長期對報導不滿，與多間集團發生爭議，MSNBC脫離NBC雖為企業內部品牌調整仍引起議論。

美國傳播通訊業者康卡斯特公司（Comcast）今年進行業務分拆，旗下的國家廣播環球集團（NBCUniversal）計劃將NBC名稱與有線頻道分離，其中長期批評川普（Donald Trump）與共和黨的新聞頻道MSNBC，原名為微軟國家廣播公司，將改名為MS NOW，頻道標誌不再使用NBC圖案。

MS NOW來自英文「我的來源、新聞、評論與世界」（My Source News Opinion World）頭文字簡稱，將於年底全面使用。

MSNBC聲明指出，對數十年的收視觀眾來說，很難想像頻道有其他名稱，改名讓團隊依自己的方向自由航行，大家都感興奮。

美國媒體涇渭分明，新聞頻道各有名嘴坐陣與固定收視群。保守派與支持川普的福斯新聞頻道（FoxNews）收視長期穩坐冠軍，MSNBC與有線電視新聞網（CNN）較親民主黨，川普再度當選觀眾數下滑。

尼爾森（Nelson）調查指出，福斯新聞7月平均收視人數約為240萬，MSNBC為86萬5000。網路評論嘲諷不斷，有人認為新名稱來自英文簡稱「確實沒人看」（Most Surely No One Watching）。

企業改組、合併與更名為常態商業行為，不過MSNBC更名在川普執政時期的美國輿論界還是引起揣測。

派拉蒙集團（Paramount）旗下的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes），去年10月選舉期間訪問民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris），被當時的共和黨候選人川普指控播出內容有意誤導，要求鉅額賠償。

川普當選後，派拉蒙今年7月同意和解並支付1600萬美元（約新台幣4億8000萬元），引起一陣譁然。

此外，CBS同時在7月宣布，脫口秀演員史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的老牌節目「深夜秀」（Late Show），因財務因素將播映至明年5月收攤。自由派作風的柯貝爾長期揶揄政治人物，包括川普。

康卡斯特去年11月同意NBC與Bravo等串流暨有線頻道繼續留在NBCUniversal名稱下，MSNBC與財經頻道CNBC將移至新公司Versant名下，CNBC全名為「消費者新聞與商業頻道」（Consumer News and BusinessChannel）不會變更。