川普政府收緊移民政策 社群反美言論納入居留權審核

美國總統川普（Donald Trump）政府今天表示，在審核申請人是否具備美國居留權時，將會審查他們是否抱持「反美」（anti-American）觀點，包括在社群媒體上的言論。

法新社報導，負責處理在美居留或入籍申請的美國國籍暨移民局（USCIS）表示，將擴大審查申請人在社群媒體的貼文。

USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）在聲明中表示：「美國的福利不應提供給那些蔑視這個國家、宣揚反美意識形態的人。在美國生活和工作的移民福利始終是一種特權，而非權利。」

美國1952年制定的「移民和國籍法」（Immigrationand Nationality Act）對反美主義有明確定義，當時主要針對共產主義者。

但川普政府已積極採取行動，拒發或撤銷那些被視為與美國外交政策利益相悖者的短期簽證，尤其是與以色列相關議題者。

最新公布的移民決策指引指出，當局也將審查申請人是否「宣揚反猶太（anti-Semitic）意識形態」。

川普政府指控，部分大學機構與大學生針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）攻勢發起的抗議活動，帶有反猶太傾向，不過許多抗議者否認這類指控。

美國國務院昨天表示，自國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年1月上任以來，已撤銷6000張學生簽證。