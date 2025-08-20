聽新聞
0:00 / 0:00
批評博物館的覺醒文化 川普：從來不討論美國的成功
美國總統川普19日表示，史密森尼學會（Smithsonian Institution）已經失控，從來不討論美國的成功；川普說，他已要求律師勘查各大博物館，如先前對付美國學院和大學一樣，清除覺醒文化。
川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，全國的博物館基本上是覺醒文化的最後一部分；川普批評史密森尼學會已經失控，總是在討論美國有多糟糕、黑奴制度多壞、受壓迫的人多麼沒有成就，從來不是討論國家的成功、光明面，以及美國的未來。
川普說，我們不該讓這樣的事情發生；川普指出，他已經指示他的律師勘查各大博物館，用先前對美國學院和大學同樣的方法；川普說，美國不能崇尚覺醒文化，因為覺醒文化只會導致破產。
川普說，美國現在是世界上炙手可熱的國家，我們想要有更多人討論美國，包括美國的博物館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言