批評博物館的覺醒文化 川普：從來不討論美國的成功

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普再度把矛頭指向全國最大的博物館機構史密森尼學會。（歐新社）
美國總統川普再度把矛頭指向全國最大的博物館機構史密森尼學會。（歐新社）

美國總統川普19日表示，史密森尼學會（Smithsonian Institution）已經失控，從來不討論美國的成功；川普說，他已要求律師勘查各大博物館，如先前對付美國學院和大學一樣，清除覺醒文化。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，全國的博物館基本上是覺醒文化的最後一部分；川普批評史密森尼學會已經失控，總是在討論美國有多糟糕、黑奴制度多壞、受壓迫的人多麼沒有成就，從來不是討論國家的成功、光明面，以及美國的未來。

川普說，我們不該讓這樣的事情發生；川普指出，他已經指示他的律師勘查各大博物館，用先前對美國學院和大學同樣的方法；川普說，美國不能崇尚覺醒文化，因為覺醒文化只會導致破產。

川普說，美國現在是世界上炙手可熱的國家，我們想要有更多人討論美國，包括美國的博物館。

美國 川普 博物館

