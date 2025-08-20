美俄烏三方領袖會談 首選地點曝光

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國總統川普（右）第1任時，和匈牙利總理奧班（左）在白宮橢圓辦公室會面。路透
圖為美國總統川普（右）第1任時，和匈牙利總理奧班（左）在白宮橢圓辦公室會面。路透

美國政治新聞媒體Politico 19日獨家報導，白宮正著眼匈牙利布達佩斯作為可能的美俄烏三方領袖會談地點。

1位川普政府官員及1位接近川普政府的人士對Politico說，美國總統川普、俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基可能的三方領袖會談地點，中歐內陸國匈牙利的首都布達佩斯是選項。

隨著布達佩斯成為白宮的第1選擇，負責美國正副總統維安的特勤局（USSS）正為這場會談做準備。

自川普第1任以來，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）就與川普關係密切。

