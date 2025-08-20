盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

美國財政部長貝森特19日為美國開放出售H20晶片到中國大陸的政策做辯護，指這是不希望看到華為版的一帶一路，讓中國晶片建立全球標準。

輝達（Nvidia）和超微（AMD）同意繳交H20晶片在中國大陸15%的營收給美國政府，以換取美國的出口許可，貝森特19日受訪時表示，H20晶片是比較落後的晶片，不會造成國家安全的風險。

貝森特指出，美國和美國產業希望全世界，包括中國和「全球南方」（Global South）能夠以美國標準作為全球標準；貝森特以日本手機為例，指日本一度領導全球的手機產業，但沒有演變成全球標準，後來日本科技產業有很長的一段時間變得非常孤立。

貝森特說，美國最不希望看到的就是華為版的一帶一路，把中國晶片銷售到全世界，把美國科技排除在外。

至於有報導指出，輝達正在為中國大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，名為B30A，其性能將比目前獲准銷往中國的特供版高端晶片H20更強大，力拚下個月交付樣品。

對此，貝森特說，川普政府接下來會做討論，指輝達必須取得執照才能把晶片銷往中國。

美國總統川普日前就已經透露相關訊息，川普表示，Blackwell架構的晶片是最先進的晶片，他有可能與輝達達成協議讓該晶片出售到中國，但晶片必須降級30%或50%；川普也說，輝達執行長黃仁勳可能為了Blackwell晶片的許可與他見面。

美國商務部長盧特尼克則表示，他對於輝達希望出售新的晶片到中國，一點也不感到意外，指H20晶片太落後，輝達當然希望出售中國更新的晶片；盧特尼克說，川普會聽取科技大廠的想法，他會做最後的決定。