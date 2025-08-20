美商務部長：晶片不能仰賴千里之外的台灣

美國商務部長盧特尼克19日表示，為了美國的國家安全，必須在美國本土生產製造晶片，而不是依靠9500英里之外的台灣，尤其台灣只離中國80英里遠；盧特尼克說，不能讓99%的高階晶片在台灣製造。

盧特尼克也說，拜登政府免費贈錢給英特爾、台積電等晶片公司，美國總統川普希望把這些錢轉換成股權。

美國財政部長貝森特也呼應盧特尼克的說法，貝森特表示，世界經濟失敗的一點在於讓99%的先進晶片在台灣製造。

根據報導指出，盡管英特爾生產的AI晶片不如輝達（Nvidia）與超微（AMD）美先進，但英特爾優勢在於同時具備晶片設計和製造能力，因此美國總統川普希望藉由國有化確保美國本土晶片生產，喻之為「國家生存戰略」。

針對川普政府可能國有化的傳聞，盧特尼克19日接受CNBC訪問時說明，這樣的想法是建立在國家安全之上，認為美國必須在本土生產製造晶片，而不是仰賴9500英里之外的台灣，尤其台灣只距離中國80英里。

盧特尼克說，美國不能讓99%先進晶片都在台灣製造，我們希望在美國生產製造；這也是我們與日本、南韓達成的協議，讓他們把基礎建設和經濟產能移動到美國生產晶片，而美國當然希望英特爾有這樣的能力，讓美國公司參與半導體產業。

盧特尼克指出，川普政府希望用「晶片法案」給予的補助，交換成股權，讓美國納稅人也能受惠，而不只是贈與這些補助；盧特尼克點名台積電，指為什麼美國要送錢給一家價值上兆美元的企業、為什麼美國要給這些企業錢，讓他們來美國生產製造？

盧特尼克說，美國希望英特爾能夠成功，在美國生產電晶體，但否認川普政府希望取得公司的控制權。

貝森特則在受訪時表示，特定產業必須要回到美國生產，並認為世界經濟失敗的一點就是讓99%的先進晶片在台灣生產製造；為了國家安全，我們應該阻止這個失敗。