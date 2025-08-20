美今年撤銷逾6000學生簽證

美國川普政府大規模收緊學生簽證政策，國務院今年迄今已撤銷超過六千名國際學生的簽證，其中不少與參與抗議活動有關。

福斯新聞十八日引述國務院一名高層官員指出，今年迄今吊銷的六千多個學生簽證，主要是相關人等逾期居留及涉及其他違法行為，包括襲擊、酒駕、入室盜竊以及支持恐怖主義。

自二○二五年初以來川普政府共撤銷大約四萬個簽證，其中學生簽證占相當比率，相比之下拜登政府同期撤銷約一點六萬個。

川普政府嚴厲打擊移民的舉措，在美國大學及學術機構就讀的學生早已成為目標，參與支持巴勒斯坦抗議活動的學生受到更嚴格審查，國務卿魯比歐五月曾表示，政府正在審查這些學生的簽證。

該名國務院高層官員在給予福斯新聞的聲明表示，遭吊銷學生簽證者，都是因為當事人有違法行為或是支持恐怖主義。

他說約有四千人因為違法行為遭吊銷學生簽證，包括襲擊及酒駕，其中八百個因襲擊而被吊銷簽證者，更要面臨逮捕或檢控。

因支持恐怖主義而被吊銷學生簽證的約有二百至三百人，部分人只是參與了為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的籌款活動，同樣列為支持恐怖主義。

川普政府強調，撤銷簽證的措施是出於國家安全考量，目的在於防止恐怖主義支持者利用學生身分潛入美國。

川普總統透過簽署行政命令要求對外國留學生實施更嚴格的背景審查，包括加強入境審查，尤其是來自高風險地區者；審查社交媒體記錄，以識別潛在的極端主義或安全威脅。

魯比歐早於五月廿日在參院撥款委員會作證時表示，他估計自一月以來，已有「數千個」學生簽證被吊銷；他誓言「將繼續吊銷那些以訪客身分來到這裡，並擾亂我們高等教育設施人等的簽證」。

民主黨人反對川普政府撤銷學生簽證的舉動，聲稱違反了正當程序。