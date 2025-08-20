聽新聞
結束出走抗議 德州民主黨人重返議會

聯合報／ 記者黃惠玲／芝加哥報導
德州眾議院少數黨領袖吳元之18日重返德州奧斯汀的眾議院議事廳時。高舉右手，握拳宣稱「勝利」。 (美聯社)
德州眾議院少數黨領袖吳元之18日重返德州奧斯汀的眾議院議事廳時。高舉右手，握拳宣稱「勝利」。 (美聯社)

為阻止共和黨推動有利自身的國會選區重畫案，出走德州的民主黨州眾議員在伊利諾州停留兩周後，十八日從芝加哥返回德州。德州眾議院民主黨領袖吳元之（Gene Wu）走進眾議院議事廳時，高舉右手握拳宣稱「勝利」。他表示將透過法律訴訟，推翻共和黨這項選區重劃舉動。

這場全國矚目的對峙行動，共和黨由德州州長艾伯特發動，而背後推手則是前川普總統。該計畫旨在為共和黨於聯邦眾議院再新增五個席位，以利二○二六年期中選舉。

艾伯特曾揚言將下令逮捕這些出走的民主黨人，甚至強迫他們離職，但最終未成。川普更聲稱要動用聯邦調查局強制將他們帶回德州。德州政府甚至向伊州下州法院提告，要求警方協助逮捕，但法官上周駁回了這項訴求。

這些民主黨州眾議員下榻芝加哥西郊的聖查爾斯市一處飯店與會議中心，期間還曾接獲兩次炸彈威脅。

吳元之在聲明中表示：「我們終結了腐敗的特別會期，承受了前所未有的監控與威嚇，並號召全國民主黨人加入這場爭取公平代表權的生存之戰。」

他說：「我們返鄉後，對共和黨的計畫威脅更大。我們將建立必要的法律紀錄，以便在法院推翻這份帶有種族歧視的選區圖，並將我們的訊息傳達到全州、全國，啟發其他州議員對抗這些不民主的選區重畫。」

伊利諾州州長普立茲克接待這群德州議員，並將他們的到來視為民主黨對抗共和黨「作弊」的象徵。他批評共和黨試圖透過選區操弄，扭曲選舉結果、取得不公平優勢。

普立茲克曾暗示，可能召開伊利諾州特別會期，以回應艾伯特與川普在德州的舉措，考慮重畫伊州現行四年的國會選區地圖。該地圖目前已讓民主黨在州內十七個聯邦眾議員席次中占有十四席，被視為全美對民主黨最有利的版本之一。

然而，選區專家分析認為，要再從共和黨手中奪取更多席位幾乎不可能，因此普立茲克至今未有後續行動。

與此同時，德州共和黨人計畫於十八日重啟選區重畫作業，力推新版聯邦眾議院選區地圖，藉此在二○二六年期中選舉中擴大共和黨優勢。

結束出走抗議 德州民主黨人重返議會

