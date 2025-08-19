最新民調曝光！川普支持率仍處任期最低點 與這族群變心有關

路透社和民調機構益普索（Ipsos）在今天完成的調查中發現，美國總統川普數週來的支持率維持在40%，與他今年初重返白宮以來的最低水準一致，其中拉美裔選民的支持率低迷。

在這項為期6天的民調執行之際，經濟數據顯示美國勞動力市場正在走弱，同時川普正督導大規模打擊移民行動，並積極展開外交行動以結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

相較於今年7月底的路透社/益普索民調，這次川普的支持率持平，但比他今年1月重返白宮初期的支持率下降7個百分點，當時有47%的美國民眾讚許他。

最新民調顯示，在去年大選中轉向支持川普的拉美裔群體如今也對他感到不滿。約32%的受訪者認同他在白宮的表現，與今年他們對川普的最低支持水準相同。

54%的受訪者表示，他們認為，在川普致力促成俄烏和平之際，也與俄羅斯走得太近。這些受訪者中，有1/5是共和黨人。

川普本月15日在阿拉斯加州會見俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），今天則會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）。這份民調正好在川普與澤倫斯基會面前完成。

只有42%的受訪者認同川普在犯罪議題上的表現；有43%認為他在移民政策上做得很好。在所有政策上，川普得到的支持絕大多數來自共和黨人。

這份民調在網路上調查了全國4446名成年人的意見，誤差範圍約為正負2個百分點。