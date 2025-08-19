才上任兩年 美國空軍參謀長擬提早退休

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國空軍今天宣布，擔任美國空軍參謀長僅兩年的艾爾文（DavidAllvin）將提早退休；其任期屆滿應為4年。

美國空軍未說明艾爾文提早離開的原因，不過法新社報導，自美國總統川普今年稍早重返白宮以來，已有多名高階軍官遭政府逼退。

美國空軍聲明表示，艾爾文「今天宣布個人退休計畫，大約會在2025年11月1日生效」，並說他「將繼續擔任空軍參謀長，直到接替人選確定，以便有時間讓領導階層順利交接」。

這位飛行時數超過4600個小時的四星上將，自2023年11月起擔任空軍參謀長，在此之前則是副參謀長。

川普自今年1月展開第2個總統任期以來，主導高階軍官重新洗牌，其中包括2月在沒有任何解釋的情況下，將美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ"Brown）開除。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）雖堅稱，總統只是在選擇他想要的領導者，但民主黨籍議員已對傳統上維持中立的美軍可能被政治化一事表示疑慮。

川普 空軍 美國國防

