一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

美國務卿盧比歐上任7個月 取消6000件學生簽證

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國國務院今天表示，自國務卿盧比歐（Marco Rubio）上任7個月以來，已取消6000件學生簽證

法新社報導，盧比歐運用法律模糊地帶來對付學生，這項法律允許他撤銷那些被認為違反美國外交政策利益人士的簽證，以討好美國總統川普的右翼基本盤。

川普政府還更廣泛地尋求大規模驅逐非法居留美國的人。

一名國務院官員表示：「國務院已取消了6000多件學生簽證，原因是逾期居留與違法，其中絕大多數是因攻擊行為、酒駕、盜竊，以及支持恐怖主義。」

這名官員表示，其中約4000件簽證是因違法而取消的。

國務院並未依國籍來取消簽證。而盧比歐曾矢言要積極針對來自中國的學生。

盧比歐在3月曾告訴媒體，他每天都在取消學生的簽證，談到激進學生時表示：「每次我發現這群瘋子中任何一人，我都會將他們的簽證取消。」

盧比歐特別提到那些參加示威活動抗議以色列的學生，並指控他們是反猶太的活動分子，但受控之人都否認這些罪名。

