指控郵寄投票非真正的民主 川普：擬簽行政命令終結
美國總統川普18日表示，他計畫簽署行政命令來終結郵寄投票，指郵寄投票很腐敗、是場騙局，只要它存在，就不可能有真正的民主。
川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並在兩人會談前接受媒體詢問。川普在回答媒體問題時重申對郵寄投票的不滿，認為只要郵寄投票存在，美國就不會有真正的民主；共和黨將盡其所能來取消郵寄投票。
川普說，未來預計用行政命令先行，指現在政府正請全國最好的律師來草擬這項行政命令以終結郵寄投票；川普說，其他使用郵寄投票的國家都發生過大規模的舞弊；川普說，「我們必須終結郵寄投票，這是場騙局。」
川普也說，川普政府擬改變投票機器，指投票機的成本比一般紙張投票還要貴上約十倍之多，而且紙張選票有浮水印等防護措施，不但有助於確保選舉結果的公正性，也能更快得知選舉結果。
