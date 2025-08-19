川普：將廢除郵寄投票 恢復明年期中選舉公正性

美國總統川普十八日在真實社群發文說，將領導一項運動，廢除郵寄投票和「高度不精確」且「昂貴」的投票機。但他未提出任何證據支持這項說法。

川普聲稱，美國是全球唯一使用郵寄投票的國家，其他國家都因遭逢巨大選舉舞弊而放棄該作法。紐約時報說，這是錯誤說法。

川普還說，相關作為將從簽署一項旨在幫助恢復明年期中選舉公正性的行政命令開始。美國將在明年十一月舉行期中選舉。

川普還說，民主黨人將極力反對此事，因為該黨的舞弊程度前所未見。川普說，各州必須聽從美國總統代表的聯邦政府指示。

共和黨籍的川普今年三月廿五日簽署改革美國選舉制度的行政命令，但在數個民主黨執政州提出訴訟後遭到法院阻擋。選舉是由美國五十州各自辦理舉行，但川普警告各州最好遵守聯邦規定。

川普寫道：「記住，各州只是聯邦政府在計票和製表方面的『代理人』。為了我們國家的利益，各州必須按照由美國總統代表的聯邦政府命令行事。」

川普十五日與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面後曾提到，他與普亭在峰會上討論了這個問題，普亭認同他廢除郵寄投票的立場。

川普在美俄峰會後接受福斯新聞採訪時表示，普亭同意他的觀點，認為二○二○年大選被操縱，有利於拜登。川普引述普亭的話說，「他說，『你們的選舉被操縱，因為你們有郵寄投票』」。

川普在社群媒體發文中聲稱，如果沒有郵寄投票，民主黨「幾乎不可能當選」。在過去的選舉中，共和黨一直質疑郵寄投票和提前投票讓民主黨占優勢。在二○二○年的一些選舉中，在計票一開始領先的共和黨候選人在郵寄選票計入後，優勢縮小甚至消失。