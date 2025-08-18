川普社群重大宣布 將簽行政命令廢除郵寄投票和投票機

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普18日在社群發文宣布，將簽署行政命令廢除郵寄投票和投票機。 美聯社
美國總統川普18日在社群發文宣布，將簽署行政命令廢除郵寄投票和投票機。 美聯社

美國總統川普18日發文表示，將在明年期中選舉以前簽署一道行政命令，廢除使用郵寄投票制度和投票機，以防止美國未來選舉發生舞弊。

川普18日在自家社群媒體Truth Social發文表示，「我將領導一場運動，廢除郵寄選票」，以及「高度不準確、非常昂貴且極具爭議的投票機」，「我們將透過簽署一項行政命令來幫助2026年期中選舉帶來公正」。

川普表示，美國是目前世界上唯一使用郵寄投票的國家，因為所有其他國家都因遭遇大規模選舉詐欺而放棄了它。郵寄選票和投票永遠不可能保證選舉的公正。郵寄選票騙局、利用投票機進行投票，是一場徹頭徹尾的災難，必須立刻終結。

川普說：「請記住，沒有公平公正的選舉、沒有強大的邊界，你們甚至根本不是一個國家。」

