川普特使：為烏克蘭爭取到「類北約」安全保證

（德國之聲中文網）美國總統川普的中東特使維特科夫（Steve Witkoff）週日（8月17日）表示，俄羅斯總統普丁與川普在阿拉斯加會晤時，接受了由美國提供烏克蘭安全保證的想法：「這是我們第一次聽到俄方贊成這件事大大改變局勢。」

維特科夫向美國有線電視新聞網（CNN）表示，俄羅斯接受由美國提供類似於北約「第五條款」的安全保證，且會納入最終的俄烏和平協議之中。「第五條款」指的是《華盛頓公約》第五條款，也就是北約集體防禦原則：攻擊北約其中一個成員，會被視為攻擊所有北約成員，其他成員國可出手協助防衛。

俄羅斯長期以來反對烏克蘭成為北約成員，但若烏克蘭能獲得美國和其他北約盟國的安全保證，就可能代替烏克蘭加入北約的選項。

維特科夫告訴福斯新聞（Fox News），俄方還承諾在接下來推出的和平方案內，在法律上明文保證不會再入侵烏克蘭和其他歐洲國家，或者進一步企圖奪取更多烏克蘭領土。

上週五（15日）在阿拉斯加的美俄領袖峰會上，普丁曾表示：「川普總統說必須以一切手段保障烏克蘭安全，我也同意，我們當然準備好就此展開行動。」然而，俄方並未提及維特科夫口中的安全保證與不入侵的承諾，且兩位領袖都未接受記者提問，外界對雙方討論細節所知不多。

儘管如此，川普17日在社群媒體上仍以全大寫字母強調：「俄國那邊有了重大進展。保持關注！」

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）也告訴美國國家廣播公司（NBC）、CNN、福斯等媒體，美俄領袖在阿拉斯加談到劃定邊界，以及支持烏克蘭的軍事聯盟、安全保證等議題，接下來重要的是跟進峰會進展，並促成美俄烏三方領袖峰會。

路透社消息另指，美俄還討論到俄國可能放棄已佔領的部分烏克蘭土地，換取烏方讓出烏克蘭東部、有駐軍的領土，並凍結其他地區的前線。烏克蘭此前已表示不會放棄東部的頓巴斯地區（Donbas），烏克蘭總統澤倫斯基17日也說應以目前的戰場前線位置為和談基礎，並再一次強調，依烏克蘭憲法規定，不可能放棄或交易領土。

盧比奧說：「如果讓一方想要什麼就通通得到，就不是和平協議了，那叫投降，而我認為這場戰爭不是以投降為基礎，就能很快結束的。」他也表示，若仍無法達到停戰協議，美國對俄羅斯的制裁還是會繼續，而且可能加碼。

俄羅斯官員則主張俄方也需要安全保證。俄國駐維也納的國際組織特使烏裡揚諾夫（Mikhail Ulyanov）稱，俄國同意和平協議內納入對烏克蘭的安全保證，但俄國同樣有權獲得安全保證承諾。

歐洲怎麼回應美國說法？

週一（18日），澤倫斯基和德國、法國等歐洲多國領袖赴白宮會晤川普，外界預料安全保證會是重要議程。此前，英國、法國等國領袖曾主導成立「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），希望能派駐維和部隊到烏克蘭，確保停戰之後的烏克蘭與歐洲和平。

17日，澤倫斯基在比利時布魯塞爾會晤歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。他感謝美國表態提供烏克蘭安全保證，稱之為「歷史性」的承諾，但強調有必要與歐洲盟國共同研擬、釐清安全保證具體怎麼運作與落實，並涵蓋海陸空範圍。

馮德萊恩也樂見美國有意提供安全保證給烏克蘭，並表示包含歐盟在內的「志願者聯盟」準備好盡一己之力。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則說，18日白宮會晤時，歐洲領袖會尋求美國支持其計劃，包含協助加強訓練烏克蘭軍隊、在戰場的後方部署聯軍等。

馬克宏表示，安全保證的實質內容比它怎麼被稱呼更為重要。他希望確認美方願意投入、貢獻到什麼程度：「我們會告訴美方，好，現在我們準備好做這些那些，那你們準備好做什麼？那才是安全保證。」

中國參與的可能性？

值得注意的是，據美國網媒Axios引述的消息人士說法，阿拉斯加峰會上，普丁提到可能由中國來提供安全保證，這可能表示普丁反對由北約盟國來組織安全保證的部隊。

對於俄烏戰爭，中國一貫主張採取中立態度，否認以任何形式介入衝突。不過，自戰爭爆發以來，中國從未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並繼續採購俄國能源，與俄國的貿易額更創下新高。

此外，歐洲和烏克蘭質疑中國提供無人機等軍民兩用產品給俄國，且有許多中國人替俄羅斯作戰。對此，中方稱從未向衝突當事方提供致命武器，對所有軍民兩用產品均實施嚴格審查，而且始終要求中國公民盡量遠離武裝衝突區域。

川普與普丁的阿拉斯加峰會後，專家認為中國政府也在密切關注局勢發展。新加坡國立大學政治學者莊嘉穎告訴DW，北京會觀察川普跟普丁的互動，俄方也可能給中方一些資訊匯報，有助於中國更知道未來如何跟川普談判。此外，川普在談判前後的立場變化和態度不一致，可能也會讓中國跟川普打交道更加謹慎。

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛也向DW表示：「中國一直以來都不太善於推出具有一致性、能說服人的價值論述，但是他們很擅長做生意、談交易。川普政府看起來展現出以利益為優先、暫時擱置政治價值的作風，對中國來說，正合己意。」

