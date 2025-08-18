納瓦羅FT撰文痛斥印度 採購俄油是投機行徑

白宮貿易顧問納瓦羅在英國金融時報撰文指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度大舉採購俄羅斯石油，是「投機且嚴重侵蝕」全球孤立克里姆林宮的行徑。

在這篇措辭強硬的專欄中，川普政府力主高關稅的推手納瓦羅，拿印度的貿易壁壘和他所謂「對俄羅斯金援」相對並論，並形容這種做法也讓美國付出了代價。

他說：「美國消費者買印度貨，印度再拿這些美元去買打折的俄國原油。」

過去印度並非俄油的重要買家，比較依賴中東供應。但在俄烏戰爭2022年爆發後改觀，七大工業國（G7）祭出每桶60美元的價格上限，目的是在管制克里姆林宮石油收入之際，還能維持全球供應。

納瓦羅說：「這波激增並不是由印度國內石油需求帶動，真正推動這門生意的是印度石油大咖遊說下的牟利行為。實際上，印度扮演了俄油的全球結算所，把遭禁運的原油轉手為高價出口，同時把俄國亟需的美元送進莫斯科。」

納瓦羅說：「這些收益流向與政界關係密切的印度能源巨頭，進而流入普丁的戰爭金庫。」

過去幾周，川普已對印度祭出高達50%關稅，部分原因就是懲罰印度購買俄油。這次加倍的關稅將於下周生效。

納瓦羅說：「這項雙管齊下的政策，將打擊印度的痛點也就是進入美國市場的管道，同時切斷對俄羅斯戰爭機器的資金輸送。若印度想被當成美國的戰略夥伴，就必須開始有像樣的作為。」