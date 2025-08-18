極右翼網紅抗議後 美國停發加薩居民簽證

（德國之聲中文網）美國國務院週六（8月16日）宣布，在相關部門進行「全面且徹底」的審查期間，將暫停對所有來自加薩走廊的人士發放美國簽證。美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）在X上發文證實此事。

美國國務院稱近日僅發放「少量」醫療人道簽證。據路透社對官方數據的分析，美國自今年以來已向持有巴勒斯坦權力機構旅行證件的人士，簽發了超過3800份B1/B2訪客簽證，這類簽證允許外國人前往美國就醫。其中640份簽證是在今年5月發放，但並未明確記載獲得簽證者居住於加薩走廊或是約旦河西岸。

值得注意的是，國務院此舉不久前，美國極右翼網紅、知名川普支持者盧默（Laura Loomer）才剛在社群平台上抗議，宣稱部分獲得醫療簽證的巴勒斯坦人對美國構成威脅。

盧默上週在X平台上發布一系列貼文稱，獲得美國醫療簽證的巴勒斯坦人當中，有部分是「親哈馬斯......附屬於穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood），並受卡達資助」；她也批評卡達將加薩居民送到美國，「簡直是用聖戰分子淹沒我們的國家」，但並未提出明確證據佐證她的說法。

此外，她還分享了一段影片，宣稱它呈現巴勒斯坦重傷兒童及其家人在今年8月抵達美國接受治療並開心歡呼，還高喊「聖戰者口號」。

2023年10月7日哈馬斯攻擊以色列，造成約1200名以色列人喪生，200多人被劫為人質。以色列的報復性軍事行動則造成加薩的醫療基礎設施遭嚴重破壞；根據哈馬斯控制的加薩衛生機構統計，至今已有超過6.1萬名巴勒斯坦人死於以哈戰事。

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，德國、美國、英國、以色列和部分阿拉伯國家都將它列為恐怖組織。

人道團體譴責、共和黨支持

美國伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）已對國務院最新措施表達譴責，批評這是川普政府「蓄意殘酷」的最新例證。

巴勒斯坦兒童救助基金會（Palestine Children’s Relief Fund）也呼籲川普政府取消這項「危險且不人道的決定」，並警告，停止發放簽證將讓加薩受傷和患病的兒童無法獲得充分的醫療照護。

該組織在聲明中表示：「這項政策將對我們把加薩地區受傷和重病兒童帶往美國接受治療的能力，造成毀滅性且無法挽回的影響。」

美國共和黨眾議員費恩（Randy Fine）則在X上稱讚盧默讓他和其他官員意識到這件事，稱讚她「做得好」。

不任公職卻能影響美國政府的盧默是誰?

盧默並未在美國政府任職，但她對川普政府和共和黨有相當大的影響力。今年4月，美國廣播公司（ABC）等媒體報導稱，盧默曾指控多名美國高級安全官員對川普不忠誠，促使川普解僱美國國安局長等至少6名國安官員，另有多人被調任。

盧默在X平台上擁有超過175萬名追蹤者，她以散播極右陰謀論而聞名，包含宣稱美國911恐怖襲擊是美國內部所為，還稱2018年發生在佛州帕克蘭的高中槍擊案、德州聖塔菲高中槍擊案都是有人背後安排指導的。

她過去多次發表不當言論，曾在川普競選總統期間，嘲諷有印度血統的民主黨候選人賀錦麗若當選，白宮會「聞起來像咖哩」等，相關爭議也引發不少共和黨人批評。川普去年受訪時則形容盧默「很堅強，很有主見」，且「不拘於常規」。

