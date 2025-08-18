澤倫斯基再度單挑川普！白宮宣布：美烏先單獨談 歐洲領袖後加入

美國總統川普預計美東時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，原先傳出法、英、德等多位歐洲領袖將陪同出席，避免重演2月美烏領袖在白宮會面時撕破臉的局面。不過，根據白宮官網公布議程，川普將先和澤倫斯基進行雙邊會談，之後川普再和歐洲領袖談。

根據白宮議程表，川普將於美東時間18日下午1時15分（台灣時間19日凌晨1時15分）與澤倫斯基會面，屆時美國副總統范斯也會在場；隨後川普將於當日下午15時（台灣時間19日凌晨3時）與歐洲領袖會面，出席者包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特等。

川普今年2月曾在白宮會晤澤倫斯基，當時范斯也在場，原先3人行禮如儀，不久卻急轉直下。導火線是澤倫斯基堅持在沒有安全保障的情況下，不會接受停火。川普明顯不滿，范斯開口說「透過外交解決戰爭」。澤倫斯基馬上反問「什麼外交」？此話引爆3人混戰，川普與澤倫斯基彼此打斷、越講越大聲，最後澤倫斯基被逐出白宮。