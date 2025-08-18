川普預告澤倫斯基結束戰爭的兩條件：放棄克里米亞、永不加入北約

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普（右）預告，澤倫斯基可結束戰爭的兩條件是放棄克里米亞和永不加入北約。路透
在與烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲領袖舉行關鍵會談的前夕，美國總統川普周日在社群媒體預告了他將向白宮訪客傳達的訊息：澤倫斯基必須同意俄羅斯的部分條件，才能結束俄烏戰爭。  

川普在Truth Social上發文表示：「烏克蘭總統澤倫斯基如果願意，幾乎馬上可以結束與俄羅斯的戰爭，否則他也可以繼續打下去。要記住這場戰爭是如何開始的。歐巴馬政府時期，（12年前，未發一槍！）克里米亞被拱手讓出，而烏克蘭也不能加入北約。有些事情永遠不會改變！！！」  

這則貼文凸顯出澤倫斯基周一將面臨的壓力。正致力於終結這場衝突的川普列出的兩個條件，一是烏克蘭放棄2014年被俄羅斯非法吞併的克里米亞，另一是烏克蘭承諾永不加入北約，是俄羅斯總統普亭在阿拉斯加峰會中提出的停戰條件。  

陪同澤連斯基一同訪問白宮的歐洲領導人擔心，這場會談將演變成川普施壓澤倫斯基接受普亭條款的局面。他們希望從川普那裡獲取更多資訊，有關俄羅斯可能做出哪些讓步，做為和平協議的其中一部分，包括美國未來提供的安全保障方面。  

川普在向澤倫斯基喊話後補充道：「明天白宮將迎來重要的一天，從未有這麼多歐洲領導人齊聚一堂，能接待他們是我的榮幸！！」  

此次歐洲代表團成員包括：法國總統馬克宏、德國總理梅爾茲、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼、歐盟執委會主席馮德萊恩、芬蘭總統史塔布，以及北約秘書長呂特。

