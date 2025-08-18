18歲少年躺床玩槍意外走火「射穿地板」 樓下表妹慘被射死

快訊

香港01／ 撰文：夏洛特
美國1名18歲男子在住所房內把玩槍枝，其間槍枝意外走火，子彈貫穿地板並將樓下表妹射死。 示意圖／ingimage
美國1名18歲男子在住所房內把玩槍枝，其間槍枝意外走火，子彈貫穿地板並將樓下表妹射死。 示意圖／ingimage

美國1名18歲年輕男子在住所房內把玩槍枝，其間槍枝意外走火，子彈貫穿房間地板及樓下房間的天花板，最終擊中在樓下房間睡覺的10歲表妹。女孩胸膛中槍，當場離世。而該名男子在警方到場前已逃離屋內，但最終被拘捕，並控以二級過失殺人罪。男子於今年6月承認控罪，近日被判監禁10年。

綜合外媒報導，事發於2024年5月31日凌晨12時40分左右，美國威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）某3層房屋內，當年18歲的羅德里格斯（Javier Rodriguez）躺在頂層房間床上把玩槍枝，其間槍枝突然走火，子彈先穿過梳化軟墊，隨後再貫穿房間地板及樓下房間的天花板，射入下層房內。當時在樓下房間床上睡覺的表妹奧爾蒂斯（Isdennyeliz Ortiz）不幸被子彈撃中胸膛。

槍枝走火 子彈射中樓下表妹

據訴狀描述，10歲的奧爾蒂斯在睡夢中被子彈射傷後曾發出一聲驚呼「哎呀」，將睡在她旁邊的母親吵醒。母親起身詢問奧爾蒂斯情況，輕輕搖晃她卻不見反應，趕忙開燈後驚見奧爾蒂斯胸部受槍傷流血，而天花板出現1個彈孔，她懷疑是樓上的羅德里格斯所為。而法庭文件顯示，警方發現奧爾蒂斯時她已在床上離世。

奧爾蒂斯母親向警方表示，事發後羅德里格斯有道歉稱「這是我的錯，對不起，請原諒我」，並解釋他當時正在玩槍但卻突然走火；而奧爾蒂斯的14歲姐姐亦表示有聽到羅德里格斯道歉及承認是他做的。

少年一度逃逸終被捕 認罪判處監禁10年

然而，羅德里格斯在警員到場前，已經慌忙逃離現場，而他離開住所前曾告知父親及祖父自己造成的悲劇。最終，警方拘捕羅德里格斯，並以二級過失殺人罪指控他。

羅德里格斯被關押14個月後，現時19歲的他近日被判處監禁10年，在扣除羈押時間後，需接受8年延長監管。

文章授權轉載自《香港01》

