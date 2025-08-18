習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

美國總統川普第一任內駐北約大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison）17日警告，中國國家主席習近平「密切關注」即將登場的美烏會談，觀察川普對俄烏談判的立場，一旦西方表現軟弱、未讓俄羅斯付出足夠代價，習近平恐怕「把現在當作攻打台灣的契機」。

川普甫於8月15日結束與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州的會談，預計美東時間18日將在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基。

國會山報17日報導，赫奇森接受NewsNation節目「周日國會」（The Hill Sunday）訪問時表示，如果西方在面對俄羅斯時顯得軟弱，沒有讓俄羅斯因挑起烏克蘭戰爭而付出足夠代價，習近平可能會將當前時機視為攻打台灣的契機。她指出：「習近平正在看西方會不會崩潰、放棄或拋下烏克蘭，儘管西方已經承諾不會這麼做。」

赫奇森進一步警告：「如果我們看起來軟弱、搖擺不定，或放棄維護西方邊界安全的能力，那對習近平而言，意味著現在可能正是他實現長期目標的時刻，也就是奪取台灣。他在香港已經造成足夠破壞，而他的下一個目標必然就是台灣。」

針對川普即將與歐洲領袖一同會商，赫奇森認為此舉「非常正確」，因為「歐洲盟友的安全本來就是談判的一部分」。她強調，歐洲國家應有發言權，北約更是整體安全架構的重要參與者，「讓歐洲人明白利害關係至關重要」。

不過，赫奇森也提醒，無論如何「最終決定權必須掌握在烏克蘭手中」。