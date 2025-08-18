紐約夜店爆槍擊案釀3死9傷 警方：槍手多達4人

美國紐約市布魯克林區（Brooklyn）一間夜店今天凌晨發生槍擊案，造成3人身亡，9人受傷。警方表示這起暴力事件似與幫派有關。

美聯社報導，凌晨將近3時30分，「城市品味」夜店（Taste of the City Lounge）有人發生爭執，隨後爆發槍擊案，調查人員認為多達4人開槍。

警方目前尚未逮捕任何人。

這起夜店喋血案是紐約近幾週來第2起大規模槍擊事件；7月29日當天，一名男子持槍闖入曼哈頓（Manhattan）一棟辦公大樓，造成4死1傷。然而，除此之外，本年度截至目前為止，紐約的槍枝暴力事件總數比往年要少。

警察首長提許（Jessica Tisch）告訴媒體說，今天的夜店槍擊案的9名傷者正在醫院治療，傷勢沒有生命危險。她說，受害者年齡從19歲到61歲不等，且3名死者中，一名19歲男子當場身亡，另外兩名35歲、27歲的男子送醫後宣告不治。

提許表示，今年前7個月，紐約市通報的槍擊案和受害者人數均為歷年新低。