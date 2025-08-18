快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

紐約夜店爆槍擊案釀3死9傷 警方：槍手多達4人

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國紐約市布魯克林區（Brooklyn）一間夜店今天凌晨發生槍擊案，造成3人身亡，9人受傷。警方表示這起暴力事件似與幫派有關。

美聯社報導，凌晨將近3時30分，「城市品味」夜店（Taste of the City Lounge）有人發生爭執，隨後爆發槍擊案，調查人員認為多達4人開槍。

警方目前尚未逮捕任何人。

這起夜店喋血案是紐約近幾週來第2起大規模槍擊事件；7月29日當天，一名男子持槍闖入曼哈頓（Manhattan）一棟辦公大樓，造成4死1傷。然而，除此之外，本年度截至目前為止，紐約的槍枝暴力事件總數比往年要少。

警察首長提許（Jessica Tisch）告訴媒體說，今天的夜店槍擊案的9名傷者正在醫院治療，傷勢沒有生命危險。她說，受害者年齡從19歲到61歲不等，且3名死者中，一名19歲男子當場身亡，另外兩名35歲、27歲的男子送醫後宣告不治。

提許表示，今年前7個月，紐約市通報的槍擊案和受害者人數均為歷年新低。

槍擊 夜店 紐約

延伸閱讀

壓力大成這樣🥵？Jennie兼職夜店DJ嗨到爆「失態撞臉法拉利姊照」被無情出賣！

厄瓜多夜店遭槍擊8死3傷 4省進入緊急狀態

北市信義區夜店女公關割喉案 凶嫌前男友遭檢方聲押

夜店女公關命案 前男友兩分鐘手起刀落砍刺女方全身30多處

相關新聞

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

美國總統川普第一任內駐北約大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison）17日警告，中國國家主席習近平「密切關注...

澤倫斯基今赴白宮會川普！3大重點一次看 割地止戰是談判焦點

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普，這是川普15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤後，首場攸...

18歲少年躺床玩槍意外走火「射穿地板」 樓下表妹慘被射死

1名18歲年輕男子在住所房內把玩槍枝，其間槍枝意外走火，子彈貫穿房間地板及樓下房間的天花板，最終擊中在樓下房間睡覺的10歲表妹…

川普執迷諾貝爾和平獎 源自不想輸給歐巴馬？

從調停印巴停火、促成亞美尼亞與亞塞拜然談和，到美俄峰會，甚至放話要救香港媒體大亨黎智英，都不難看出美國總統川普卯足勁想拚一座諾貝爾和平獎。挪威媒體報導，挪威財長7月在奧斯陸街頭散步時，冷不防接到川普突然來電，說他想得獎並問起提名事宜。究竟這股執念從何而來？一說是因川普「生涯沒贏過的那男人」而起。

川普沒給好選項！澤倫斯基周一華府行陷兩難 恐危及國內地位

烏克蘭總統澤倫斯基陷入兩難困境：或者冒險觸怒美國總統川普，或者接受一份迅速終戰的協議，但代價是割讓領土以換取模糊的安全保...

體驗美鐵一等車廂 她說：多花的錢很值得

經常搭乘長途巴士走遍佛羅里達州的內幕新聞（Insider）撰稿人克莉絲汀·薇拉羅爾（Kristine Villarroe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。