迎奧運百萬人潮 洛杉磯推大眾運輸力抗塞車惡夢

中央社／ 洛杉磯17日專電

洛杉磯將面對3年後的奧運帶來百萬觀賽人潮，大眾運輸扮演關鍵角色。市長巴斯與捷運局官員今天站台「無車日」，推廣公共運輸，目標在奧運期間擺脫洛杉磯最惱人的塞車惡夢。

家長帶著孩子在馬路上騎自行車，還有人穿直排輪滑行，各式各樣「人力」交通工具出現在洛杉磯街頭，就是不見汽車的蹤影。

洛杉磯今天舉行無車日（CicLAvia）活動，從電影製片廠遍布的庫佛城（Culver City）一路到觀光勝地威尼斯海灘（Venice Beach）10公里馬路不見汽車，上萬人用雙腳與單車攻占車道。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）致詞時，強調洛杉磯明年主辦世界盃足球賽、3年後主辦奧運，大眾運輸扮演關鍵角色。

洛杉磯人重度依賴汽車，城市規劃深受汽車文化影響，高速公路寬敞卻天天壅塞，都市空間對行人不友善。今天這場無車日為洛杉磯人帶來另類體驗。

「無車日」源自南美洲國家哥倫比亞，在洛杉磯已舉辦15年，推廣開車之外的交通方式，把城市空間還給行人。

主辦單位CicLAvia執行長帕斯卡（Romel Pascual）擁有城市規劃師的專業背景，接受中央社訪問時，點出洛杉磯面對的交通難題，在於人們習以為常的開車習慣。

他表示，洛杉磯其實不缺公共交通基礎建設，無論是捷運或是公車都算發達，「最大的挑戰在於，我們如何讓市民意識到，這些公共交通工具的存在」。

帕斯卡說，透過「無車日」活動，「許多家庭第一次搭乘大眾運輸，他們沒想過捷運竟如此便利」。

他強調「無車日」每次舉辦，都希望潛移默化影響民眾的交通習慣，「其實大眾早就具備這種能力，只是缺乏能夠安全在街上騎車的環境與契機」。

帕斯卡承認，洛杉磯交通的結構性問題由來已久，「無車日」只是促進改革的一小步。他表示，過去這座城市圍繞汽車建設，如今也可以透過政策轉變，逐步打造一個多元交通模式的城市環境。

洛杉磯郡大眾運輸局（LA Metro）副執行長程智淵（Frank Ching）指出，面對3年後奧運帶來的百萬觀賽人潮，該局負責洛杉磯郡的交通規劃，從資金投入到各種改善方案，打造「公共運輸優先、減少汽車」的奧運模式，目標「觀眾準時抵達，比賽順利進行」。

程智淵指出，「無車日」提供洛杉磯人一次親身體驗的機會，了解大眾運輸的好處，體會到少開車不僅更健康、更環保，更可以擺脫長年以來的塞車惡夢。

奧運 洛杉磯 大眾運輸

