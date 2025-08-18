澤倫斯基今赴白宮會川普！3大重點一次看 割地止戰是談判焦點

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普，這是川普15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤後，首場攸關烏戰走向的關鍵會談。外界關注川普是否會施壓澤倫斯基，推動以領土換取和平，以及推動提供烏克蘭「類北約第5條款」的安全保障。澤倫斯基則強調，烏克蘭不會在武力威脅下割地止戰，並呼籲先停火再談判。多位歐洲領袖將隨行，一來避免川普立場過度親俄及美烏重演撕破臉，同時展現歐洲與烏克蘭的團結陣線。

歐洲領袖作陪 避免重演撕破臉

華爾街日報報導，多位歐洲領袖將一同出席，包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨，避免川普立場過度親俄，傷害烏克蘭和歐洲安全，同時展現團結陣線。義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特18日也將同赴白宮，希望避免今年2月美烏領袖在白宮撕破臉的場面。

美對烏克蘭「類北約」防禦保證 傳獲普亭同意

紐約時報報導，美國特使威科夫17日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問透露，俄羅斯總統普亭在15日與川普會談中有所讓步，包括同意讓烏克蘭在未加入北約的前提下，享有類似北約「第5條款」的集體防禦保障。而此舉也象徵川普在俄烏戰爭的角色立場上出現重大轉變。

北約「第5條款」明訂任一成員國遇襲，視同整個聯盟受到攻擊，所有成員國將採取共同防禦。

川普VS澤倫斯基立場 領土交換成爭議

紐約時報17日報導，川普曾告訴歐洲領袖，他認為若烏克蘭同意割讓東部部分領土，俄烏就有可能達成和平談判。

政治新聞網POLITICO報導，澤倫斯基17日聲明，讚揚美國願意提供烏克蘭戰後安全保障的歷史性決定，但再度駁斥割地止戰的說法。他表示，烏克蘭願意在和平協議中討論變更領土，但不會交出未被俄軍占領的土地。

另外，澤倫斯基主張，應該以目前的戰爭前線作為談判基礎，並重申先停火再談判，爭取達成最後協議。他也強調，目前不清楚普亭在美俄會談提出的所有要求，需要時間全面檢視，但這在「武力壓迫下」不可能完成。

基輔獨立報17日報導，澤倫斯基赴白宮幾小時前，俄羅斯發射一波彈道飛彈攻擊多個烏克蘭城市。