川普沒給好選項！澤倫斯基周一華府行陷兩難 恐危及國內地位

烏克蘭總統澤倫斯基陷入兩難困境：或者冒險觸怒美國總統川普，或者接受一份迅速終戰的協議，但代價是割讓領土以換取模糊的安全保證，而且無法排除莫斯科幾年後可能以更強勢的姿態捲土重來。

這是澤倫斯基周一赴華府與川普會談時面臨的難題。此前，川普剛在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭舉行峰會，澤倫斯基的周旋空間所剩無幾。

更棘手的是，澤倫斯基今年2月的白宮之行曾與川普爆發激烈爭執，甚至一度導致美方中斷軍援。這回雖有多位歐洲領導人同行，但他們的影響力有限，立場也未必一致。

此次訪問的重點是，在籌劃美俄烏三方會談之際，探明美國究竟願意提供何種安全保障。根據消息人士，澤倫斯基將避免再與川普起爭執、維持川普的調停興趣，同時摸清普亭的最新要求、敲定三方會談的時間表，並敦促美國對俄實施更嚴厲的制裁。這些目標能否達成，取決於普亭對川普的影響力深淺。

上周五峰會後，川普似乎再次向普丁傾斜，不再堅持將立即停火作為和談前提，轉而敦促澤倫斯基儘快接受和平方案。澤倫斯基周日在布魯塞爾與歐盟執委會主席馮德萊恩召開記者會表示：「普亭提出許多要求，需要時間逐一研判，不可能在炮火壓力下完成這項工作。」他強調，停火是迅速達成最終協議的必要條件。

更令基輔憂心的是，川普似乎對普亭提出的領土訴求持開放態度。俄軍自2014年以來攻占的烏東大片土地可能永久被割讓。

即便對烏克蘭而言條件嚴苛，有跡象表明美國準備為協議背書。川普與普亭會面後告訴歐洲領袖，美方願意參與提供安全保證，普亭也願意接受這樣的安排。但具體的保障機制仍撲朔迷離，外界不清楚克里姆林宮的底線何在。

川普特使威科夫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們達成共識，美國與其他國家可以向烏克蘭提供類似北約第五條的承諾。」他指的是北約的集體防禦條款。

川普自己也面臨壓力。他曾承諾，一上任將迅速結束這場已持續四年的俄烏戰爭，但現實卻是克里姆林宮無意停火，反而加劇攻勢。聯合國統計數據顯示，平民傷亡持續攀升，6月與7月是三年多來最血腥的月份。

阿拉斯加峰會前，川普放話，若俄羅斯拒絕停火將祭出嚴厲制裁。但在紅毯迎賓、同乘專車後，這些威脅不了了之，川普轉而推動包括領土交換在內的和平協議。

澤倫斯基再次表態：「領土問題至關重要，必須由烏俄領導人在美國見證下會談商討。但目前俄方沒有跡象展現三方會談的意願。」

雖然拒絕割地是大多數烏克蘭人的共識，但隨著反攻受挫、傷亡增加，支持度已出現鬆動。不過，民眾更擔心，退讓會招致未來更大規模的侵略。

這次華府會談，對澤倫斯基的國內地位同樣關鍵。7月底，他因削弱反貪腐機構，遭遇俄羅斯入侵以來的首場政治危機，在成千上萬人上街抗議後，他最終被迫恢復這些機構的獨立性。

美、烏與其他盟友之間的分歧讓談判形勢更趨複雜。川普認為俄羅斯有能力吞併烏克蘭全境，儘管俄方在超過百萬人傷亡後，至今控制的領土不到五分之一。歐洲各國則擔心，普亭談到有利條件恐助長他的擴張野心。