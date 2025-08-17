應川普要求 西維吉尼亞州長派數百國民兵赴華府

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
西維吉尼亞州州長辦公室16日表示，應川普政府要求，州長莫瑞西將派遣300至400名國民兵前往華盛頓特區。圖為莫瑞西1月13日在西維州發表演說。美聯社
西維吉尼亞州州長辦公室16日表示，應川普政府要求，州長莫瑞西將派遣300至400名國民兵前往華盛頓特區。圖為莫瑞西1月13日在西維州發表演說。美聯社

美國西維吉尼亞州（West Virginia）州長辦公室今天表示，應總統川普政府要求，州長莫瑞西（Patrick Morrisey）將派遣300至400名國民兵前往華盛頓特區。

路透社報導，州長辦公室在聲明中表示，此次部署「展現對公共安全與區域合作的承諾」，將提供裝備和專門訓練，並「根據指示派遣約300至400名受過訓練的人員」。

莫瑞西發言人加蘭（Drew Galang）指出，西維吉尼亞州的國民兵昨晚已接到命令，將派遣裝備與人員進入華盛頓特區，目前正在籌備部署事宜。

川普本週稍早表示，他將在華盛頓特區部署數百名國民兵並暫時接管特區警察局，以遏制他所稱的首都犯罪與街友充斥的緊急狀態。

白宮官員今天表示，將向華盛頓特區增派更多國民兵，以「保護聯邦資產，為執法人員在需要時執行任務創造安全環境，讓他們明顯可見以遏阻犯罪」。

白宮今天表示，華盛頓特區國民兵成員已在國家廣場（National Mall）和聯邦車站（Union Station）周圍以步行和車輛巡邏。他們可能攜帶武器，但目前不會有逮捕行動。

根據美國司法部數據，2024年華盛頓特區的暴力犯罪率達到30年來最低水準。理論上來說，當地是由國會管轄的自治聯邦區。

在華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）提起訴訟，阻止聯邦政府接管特區警察局後，特區官員與川普政府昨天達成協議，讓市長鮑賽（MurielBowser）任命的警察局長史密斯（Pamela Smith）獲得留任。

