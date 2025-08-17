美國務院宣布 停止核發加薩居民停留簽證

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國國務院今天宣布，在相關當局進行「全面且徹底」的審查期間，將對所有來自加薩走廊人士停發美國停留簽證；支持巴勒斯坦團體對此措施予以譴責。

路透社報導，美國國務院表示，近日僅發出「少數」暫時性醫療人道簽證，但未提供確切數字。

根據對美國國務院網站每月數據的分析，美國今年已向持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）旅行文件的人發出逾3800份B1/B2停留簽證。這類簽證准許外國人赴美就醫。

巴勒斯坦自治政府會向以色列占領的約旦河西岸（West Bank）及加薩走廊（Gaza Strip）居民核發這類旅行文件。美國國務院網站並未提供關於這兩個地區的詳細數據。

美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）譴責這項措施，表示這是美國總統川普（Donald Trump）政府「蓄意殘酷」行為的最新跡象。

巴勒斯坦兒童救濟基金（Palestine Children’s ReliefFund）指出，停發簽證的決定，將使加薩走廊的受傷及患病孩童無法獲得醫療照護。

法新社報導，美國政府做出這項決定前，一名對川普有影響力的極右派網紅盧默（Laura Loomer）才在社群媒體發文抱怨，受傷的巴勒斯坦人獲准在美國就醫一事。

盧默昨天在X平台發表一系列貼文，呼籲國務院停止向來自加薩走廊的巴勒斯坦人發放簽證，並稱他們「支持哈瑪斯（Hamas）」、「附屬穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）並受卡達資助」，但未提出相關證據。

