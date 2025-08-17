聽新聞
質疑聯邦接管特區警局越權 華府檢察長告川普 雙方達協議
美國總統川普日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，並指派美國緝毒局（ＤＥＡ）局長柯爾負責督導華府都會警局。華盛頓特區檢察長施瓦布十五日提告川普，指川普的做法越權，已超出地方自治法的範疇，當天施瓦布與司法部達成協議。
川普日前引述一九七三年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期卅天；川普不但授權國防部派遣國民兵進駐，同時也指派柯爾接管華府都會警局。
美國司法部長邦迪十五日也發出命令，要求柯爾指揮華府都會警局各部門主管，指各部主管有任何新的指令都必須上報柯爾，並經過柯爾的同意。
施瓦布十五日對川普提告，認為柯爾被指派為「緊急情況下的警察局長」，已超出地方自治法所賦予的權力。美國國會山莊報報導，該訴訟旨在取消柯爾對華府都會警局的管轄，讓都會警察局得以繼續由華盛頓特區市長包瑟和華府警察局局長史密斯指揮。
施瓦布提起訴訟，主張治理華府的聯邦法律並未授權這種公然篡奪哥倫比亞特區權力的行為。聯邦地區法院法官雷耶斯十五日開庭時敦促兩造協商解決方案，之後兩造同意柯爾透過市長辦公室下達指令，而非直接控制都會警察局。雷耶斯說，柯爾將無法指揮警察局人員做任何事情，他將必須透過市長。施瓦布在庭後記者會表示樂見這項協議。
