聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱在他任內 習近平不會侵台

聯合報／ 記者林宸誼陳熙文／綜合報導

川普在雙普會前搭乘空軍一號途中，接受福斯新聞「特別報導」訪問，他將俄烏關係與兩岸關係做比較，還聲稱習近平曾告訴他，不會在川普任內入侵台灣。

川普說，「你知道，中國習主席與台灣也有（和俄烏）非常相似情況，但只要我在，我不認為這種事會發生。」川普聲稱，習近平曾告訴他，只要川普還是總統就不會侵台，但習也表明他和中國都「非常有耐心」；川普則對習說，「這要由你做決定，但最好不要現在發生」。

對此，大陸駐美大使館火速發表聲明回應，強調台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的議題」，呼籲美方恪守一中原則，審慎處理涉台問題。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說，美國政府應恪守一中原則與中美三個聯合公報的承諾，妥善處理台灣相關議題，以行動維護台海和平與穩定。

川普 烏克蘭 俄羅斯 習近平 俄烏戰爭 台灣問題

延伸閱讀

跟印度一樣？大陸買俄油恐收報復性關稅 川普：暫時不考慮

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

相關新聞

對川普忠誠度 533美企遭評級惹議

美國新聞網站Axios十五日引述一位白宮高官報導，川普政府已制定一份「企業忠誠度清單」，涵蓋五三三家美國企業與貿易組織，...

質疑聯邦接管特區警局越權…華府檢察長告川普 雙方達協議

美國總統川普日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，並指派美國緝毒局（ＤＥＡ）局長柯爾負責督導華府都會警局。華盛頓特區...

川普稱在他任內 習近平不會侵台

川普在雙普會前搭乘空軍一號途中，接受福斯新聞「特別報導」訪問，他將俄烏關係與兩岸關係做比較，還聲稱習近平曾告訴他，不會在...

可能永遠不用繳稅！這間公司創立23年 爽拿數十億美國聯邦政府標案

根據紐約時報看到的SpaceX內部文件，這間由全球首富馬斯克創立的公司，自2002創立至今23年，累計取得的美國聯邦政府...

普亭也認同 川普為1事大讚他「聰明人」：世上沒有國家採這方式

美國總統川普今天與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州會面後表示，普亭認同他對於郵寄投票的立場，也就是允許選民透過郵寄方式投票使選...

華人設計師王大仁家族 950萬購紐約華埠地標匯豐大樓

華人時裝設計師王大仁(Alexander Wang)日前購入曼哈頓華埠地標建築「匯豐大樓」。該大樓位於包厘街(Bower...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。