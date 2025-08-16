投資最忌諱抱不住 研究揭露「手癢」害人損失近兩成

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
研究顯示，買進後又忍不住頻繁進出，長期下來可能讓投資人少賺不少錢。路透
投資低成本股票和債券基金是賺錢好方法，但如果想賺更多錢，投資人必須牢記兩個字，那就是「別碰」。

所謂的「別碰」是指別碰已經買進的基金，這個道理很簡單，但難以實踐。金融服務公司晨星（Morningstar）的投資人行為研究顯示，回顧過去十年，大多數投資人都在買進基金後又從事交易，但這麼做其實有弊無利。如果買進股票和債券基金後一直不管這些投資，投資績效將大幅上升。

晨星發現，基金投資人實際平均報酬率遠低於基金業者公布的市場報酬率，交易決策失當（買高賣低）能解釋這種落差。如果時間拉長至30年，無法忍住不碰對報酬率的衝擊令人不寒而慄，晨星計算投資人投資組合資金平均損失逾18%。

晨星研究服務常務董事普塔克（Jeffrey Ptak）說：「投資人傾向在錯誤時機交易，這是一種自殘行為。」

找到抗拒買進和賣出誘惑的方法很重要，但並不容易，理由有好幾個。首先，金融服務業者大多致力於不斷銷售新產品與服務，用意是讓客戶持續買進與賣出最新產品。這種行為讓資產管理公司與顧問業者賺進大把鈔票，但投資人未必如此。

其次，如果股市與債市行情波動，投資人大有理由在場邊觀望，但如果市場不斷上漲，把所有資金押在熱門投資標的的動機也很充分。不過，對大多數人而言，金融市場過於複雜，無法智取。從歷史經驗來看，買進並持有一直是較佳作法。

第三，政策與政局物換星移可能引發恐懼，導致投資人對全心投入金融市場感到不安。川普政府持續做出重大改變，美國已祭出1930年代以來最高關稅稅率，拘留的移民是過去20年來最多。川普政府也抨擊官方統計機構，並不斷為美國債務氣球充氣。如果川普政府要讓美國經濟與市場來一場大地震，買進並持有股票與債券基金的傳統策略可能不再合適。

不過，如果從10年甚至更長時間來看，當前這些問題重要性可能下降，人工智慧（AI）等其他發展刺激經濟的速度則會高於大多數人預期。從市場和晨星最新研究傳達的教訓來看，抱持謙遜態度或許是明智之舉，投資人難以打敗市場。

