白宮制定企業忠誠度清單 依支持「大而美法案」程度分級

美國新聞網站Axios引述白宮高層報導，川普政府已制定一份「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據他們當時對川普「大而美法案」的支持度，分為「強烈」、「適中」、「低度」。此舉被指為川普「美國優先」政策的延伸，影響企業與白宮合作。

企業透過社群媒體發文、廣告、新聞稿、影片見證、參加白宮活動等方式，提升其忠誠度評級。例如，Uber積極宣傳川普的小費免稅政策，AT&T宣布因該法案的親投資政策加速光纖建設，均被列為優質夥伴。

反觀潔淨能源企業因批評該法案削減綠色激勵措施，可能在該清單中排名較低。此外，川普近期公開批評高盛執行長蘇德巍，指其誤判美國關稅對經濟的影響，凸顯該清單背後的政治壓力。

該清單列出的優質夥伴包括DoorDash、聯合航空、達美航空、Uber、AT&T、思科、美國航空協會與鋼鐵製造協會等。

白宮官員說，該清單屬「動態」文件，企業若在未來支持川普的其他政策（如貿易保護或經濟改革），可提升評級，「該清單讓我們看清誰真正出力支持，誰只是口頭敷衍」。若企業現在開始積極宣傳稅務法案或其他政府優先事項，白宮將調整其評級。

該清單中排名較低的企業尚未公開，但潔淨能源公司因反對該法案調整拜登政府的綠色政策，可能受到影響。