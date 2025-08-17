川普受訪揭露習近平說法 稱任內陸不會犯台

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普15日與俄羅斯總統普丁舉行會談前，接受福斯新聞訪問時說，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要川普仍在任，就不會「對台灣採取行動」。歐新社
美國總統川普15日與俄羅斯總統普丁舉行會談前，接受福斯新聞訪問時說，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要川普仍在任，就不會「對台灣採取行動」。

川普表示，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。川普與習近平今年6月曾通話，這是他們在川普第二個總統任期內經過證實的首次通話。川普4月也曾表示，習近平有打電話給他，但沒有具體說明通話時間。

在會晤普丁後，川普又接受福斯新聞專訪時說，俄烏終戰後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基。川普說，協議正式達成前都不算真正協議，他建議澤倫斯基「必須達成協議」，俄國是很強大的國家，但「烏克蘭不是」。川普還說普丁很聰明，沒任何事能逼他談判。

川普也稱這次會談成功，暫不用考慮因中國大陸進口俄國石油而對中加徵關稅。川普認為，中國與俄羅斯之間存在天然矛盾，對中俄合作關係能否持久抱持懷疑態度。

川普對這場高峰會給予滿分評價，並在這場專訪中，幾度批評前任總統拜登，聲稱俄烏戰爭「本來就不應該發生」，造成每星期有7,000人喪生。

川普 習近平

