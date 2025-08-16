可能永遠不用繳稅！這間公司創立23年 爽拿數十億美國聯邦政府標案

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
根據紐時看到的SpaceX內部文件，該公司創立至今23年，累計取得的美國聯邦政府合約高達數十億美元，但可能從未繳納任何聯邦所得稅。歐新社
根據紐時看到的SpaceX內部文件，該公司創立至今23年，累計取得的美國聯邦政府合約高達數十億美元，但可能從未繳納任何聯邦所得稅。歐新社

根據紐約時報看到的SpaceX內部文件，這間由全球首富馬斯克創立的公司，自2002創立至今23年，累計取得的美國聯邦政府合約高達數十億美元，但可能從未繳納任何聯邦所得稅，該公司也曾私下向投資人表示，有可能永遠都不用繳。

這家火箭製造商沒有上市，財務長期不為人知，但根據文件中的最新數據，截至2021年底，SpaceX已累計近54億美元稅務虧損，這些虧損產生了所謂「淨經營虧損（NOL）結轉」的稅務優惠，使SpaceX未來可在同金額的應稅所得上，免繳聯邦所得稅。就算該公司生意好轉，也仍適用。

美國總統川普在2017年首任期間，對所有企業取消這項優惠的到期日，代表SpaceX當時近30億美元的虧損，可無限期扣抵未來應稅所得。SpaceX在一份文件中告訴投資人，該公司「部分或全部的遞延所得稅資產，很有可能無法實現」，表示SpaceX有可能永遠無須繳稅。

稅務專家表示，對於一間在非同尋常的程度上，依賴美國政府合約的公司而言，50億美元的聯邦所得稅抵免額，相當可觀且引人注目。

SpaceX自2000年代中期起，陸續獲得數百個聯邦政府合約，其中一項是為美國太空總署（NASA）送貨到國際太空站，另一個是為美國情報機構提供間諜衛星的18億美元合約。SpaceX 2020年整體營收，有83.8%、約14億美元，來自聯邦政府合約。

文件顯示，SpaceX過去看來曾經付過一些所得稅，但對象並非美國聯邦政府。SpaceX在一份文件中表示，2021年時，預期向外國政府支付的所得稅為48.3萬美元，美國的州所得稅則達7.8萬美元。

