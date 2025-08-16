普亭也認同 川普為1事大讚他「聰明人」：世上沒有國家採這方式

美國總統川普今天與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州會面後表示，普亭認同他對於郵寄投票的立場，也就是允許選民透過郵寄方式投票使選舉誠信蒙受風險。

路透社報導，川普（Donald Trump）在這場為時近3小時高峰會後告訴福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）：「普亭（Vladimir Putin），這個聰明人說，郵寄投票不可能帶來誠實的選舉…他說目前世界上沒有一個國家採用這種方式。」

川普一直宣稱，贏得2020年美國總統大選的不是民主黨籍的拜登（Joe Biden），而是他自己。他今天談到，針對不在籍投票的立場與普亭（Vladimir Putin）相同，再次催促共和黨人更努力推動他追尋已久的美國選舉制度改革。

川普曾在一些選舉中進行郵寄投票，去年大選時也敦促支持者這麼做。

自1999年以來擔任俄國總理或總統的普亭，去年大選以87%得票率連任總統，遭到一些獨立選舉觀察員、反對派陣營和西方國家政府指控舞弊。

俄羅斯駐華府大使館並未立即回覆針對雙普會的置評請求。

普亭先前曾沒提供證據指出，有些美國選舉因舞弊而蒙塵。此一立場與川普錯誤指稱2020年大選出現大規模舞弊的說法兩相呼應。

美國司法部與聯邦參議院的調查發現，莫斯科試圖影響美國選戰幫助川普贏得2016年大選。美國情報官員也曾表示，他們認為俄國2020年曾嘗試故技重施，2024年同樣偏好川普勝選。

川普和部分高階幕僚長期主張，他和競選團隊遭錯誤指控與俄羅斯勾結。他今天在阿拉斯加再次提出這種說法。

根據總部設在瑞典的政府間倡議團體「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA），加拿大、德國、韓國等30多國允許某種形式的郵寄投票，但其中逾半針對選民資格作出部分限制。