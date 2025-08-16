華府檢察長告川普政府接管警局 兩造達成協議

美國總統川普以打擊暴力犯罪為由讓聯邦政府接管首都華盛頓哥倫比亞特區警察局，華府檢察長對此提告，司法部今天與對方達成協議。

法新社報導，哥倫比亞特區檢察長施瓦布（BrianSchwalb）控告川普政府「惡意接管」華府警力後，聯邦法院開庭審理時，兩造達成協議。

川普本月11日宣布聯邦政府接管哥倫比亞特區都會警察局，下令800名國民兵（National Guard）進駐華府上街巡邏。

司法部長邦迪（Pam Bondi）昨天發布命令，任命美國緝毒局（DEA）局長柯爾（Terry Cole）擔任「緊急」警察局長。

施瓦布提起訴訟，主張治理華府的聯邦法律「並未授權這種公然篡奪哥倫比亞特區權力的行為」。

聯邦地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）今天開庭時敦促兩造協商解決方案，之後兩造同意柯爾透過市長辦公室下達指令，而不是直接控制都會警察局。

雷耶斯說：「柯爾先生將無法指揮警察局人員做任何事情。他將必須透過市長。」

施瓦布在庭後記者會上表示樂見這項協議。

他說：「我期望有關我方都會警察局控制與指揮權的關鍵問題已在今天獲得解決，而且法律明定都會警察局是由市長任命的警察局長管轄。」

他還說：「我們不需要聯邦政府惡意接管來做我們每天本來就在做的事。」