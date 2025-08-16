快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

美國郵差偷包裹「盜刷133張卡」 PO成疊現金高調炫富遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名郵務員偷竊民眾包裹、盜刷信用卡。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名郵務員偷竊民眾包裹、盜刷信用卡。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國加州一名女郵差長達三年監守自盜，涉嫌從郵件中竊取信用卡、銀行卡、支票與個人身分資訊，再用來大肆揮霍購買奢侈品、出國度假，甚至還在社群媒體上公開炫富，最終因高調行徑引起注意而遭聯邦探員逮捕，目前已認罪，恐面臨最高30年聯邦監禁。

根據加州檢察官辦公室新聞稿以及《紐約郵報》報導，31歲的瑪麗（Mary Ann Magdamit）曾任職於托倫斯（Torrance）美國郵政局。自2022年至2025年7月，她多次從民眾郵件包裹中盜取支票、信用卡、簽帳卡與個資，甚至擅自啟用被盜卡片進行消費，或轉售給同夥。共犯還利用偽造身分證件兌現被竊支票，假冒收款人名義行騙。

瑪麗利用贓款購買勞力士手錶等高價奢侈品，並多次出國旅遊。她在 Instagram 上公開炫耀現金、奢侈品與度假照片，例如戴著洋基隊帽子、將成疊鈔票貼在耳邊假裝講電話，或是在泳池畔手持香檳自拍，引起社群關注。

執法單位早在2024年12月就曾突襲她的住處，當時查獲133張被盜的信用卡與銀行卡、16張美國財政部支票，以及一把未編序號的手槍。儘管當時遭到搜索，她仍繼續犯案。今年7月1日，聯邦探員發現她再次使用被害人的信用卡消費，隨即將其逮捕，並在第二次搜索中又發現更多被盜卡片。

目前，馬格達米特已承認「共謀銀行詐欺罪」，最高可判處30年監禁。案件將於10月27日舉行量刑聽證。

炫富 郵差 偷竊 自拍 信用卡 勞力士 Instagram 社群媒體

延伸閱讀

日本郵便管不好郵差 恐遭撤2500輛汽車運貨許可

武林召集令？「國稅局」打錯...郵局招領通知單變「國術局」

岳母、小姨都受害！39歲郵差涉偷拍逾70人 中華郵政嚴懲開除

網拍闆娘疑惑「台北人不寫行政區」 在地人揭道路特性：都寄得到

相關新聞

白宮秘密清單曝光！533家企業按照對川普忠誠度排名惹議

川普政府驚爆秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中...

美國郵差偷包裹「盜刷133張卡」 PO成疊現金高調炫富遭逮

美國加州一名女郵差長達三年監守自盜，涉嫌從郵件中竊取信用卡、銀行卡、支票與個人身分資訊，再用來大肆揮霍購買奢侈品、出國度假，甚至還在社群媒體上公開炫富，最終因高調行徑引起注意而遭聯邦探員逮捕，目前已認罪，恐面臨最高30年聯邦監禁。

恐怖情殺！21歲女全身刀傷樓梯間「等死」 男友被列頭號通緝犯不認罪

美國發生駭人情殺案！當地1名21歲女子早前被發現倒臥於某公寓的樓梯間，全身有多處刀傷，但離奇的是其身上衣物卻沒有血跡，傷者當時已奄奄一息，送院搶救後證實不治。

聯邦政府接管警局越權？華府檢察長提告川普

美國總統川普日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，並指派美國緝毒局（DEA）局長柯爾（Terry Cole）負責監督...

800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管警局

五角大廈十四日說，美國總統川普日前下令派八百國民兵進駐華府協助當地執法人員，已全數完成部署。美國司法部長邦迪也授權聯邦緝...

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

美國芝加哥日前傳出一場停車糾紛，可怕的是男子本來開臉書直播，想和親友抱怨這起事件，卻反而成了「行兇紀錄器」，錄下他被槍殺的過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。