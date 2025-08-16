美國郵差偷包裹「盜刷133張卡」 PO成疊現金高調炫富遭逮

美國加州一名女郵差長達三年監守自盜，涉嫌從郵件中竊取信用卡、銀行卡、支票與個人身分資訊，再用來大肆揮霍購買奢侈品、出國度假，甚至還在社群媒體上公開炫富，最終因高調行徑引起注意而遭聯邦探員逮捕，目前已認罪，恐面臨最高30年聯邦監禁。

根據加州檢察官辦公室新聞稿以及《紐約郵報》報導，31歲的瑪麗（Mary Ann Magdamit）曾任職於托倫斯（Torrance）美國郵政局。自2022年至2025年7月，她多次從民眾郵件包裹中盜取支票、信用卡、簽帳卡與個資，甚至擅自啟用被盜卡片進行消費，或轉售給同夥。共犯還利用偽造身分證件兌現被竊支票，假冒收款人名義行騙。

瑪麗利用贓款購買勞力士手錶等高價奢侈品，並多次出國旅遊。她在 Instagram 上公開炫耀現金、奢侈品與度假照片，例如戴著洋基隊帽子、將成疊鈔票貼在耳邊假裝講電話，或是在泳池畔手持香檳自拍，引起社群關注。

執法單位早在2024年12月就曾突襲她的住處，當時查獲133張被盜的信用卡與銀行卡、16張美國財政部支票，以及一把未編序號的手槍。儘管當時遭到搜索，她仍繼續犯案。今年7月1日，聯邦探員發現她再次使用被害人的信用卡消費，隨即將其逮捕，並在第二次搜索中又發現更多被盜卡片。

目前，馬格達米特已承認「共謀銀行詐欺罪」，最高可判處30年監禁。案件將於10月27日舉行量刑聽證。