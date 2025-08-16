美俄峰會後接受福斯專訪 川普曝：將安排普亭與澤倫斯基會面

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行閉門峰會後，接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，仍有「一、兩項相當重要的議題」尚未達成共識，但拒絕透露細節。

根據天空新聞轉述，川普透露將安排烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭會面，他本人也很可能也會出席，但未提供時間表、地點或其他任何細節。

當被問到會給澤倫斯基什麼建議時，川普回應：「要達成協議，你必須達成協議。俄羅斯是一個非常強大的國家，而烏克蘭不是。」

川普還說，考慮到各種因素，峰會「進行得非常順利」，是一場「非常好的會議」，同時重申希望看到烏克蘭民眾停止死亡。他補充說：「如果我們能結束這場戰爭，那將非常好。」

他同時強調：：「在協議正式達成前，都不能算真正的協議。」雖拒絕透露任何細節，但表示雙方「取得了很多進展」，並指出：「這根本還不是最終協議。烏克蘭必須同意，澤倫斯基總統必須同意。」

川普表示，他與普亭在許多議題上達成共識，「但還剩下不多，大概一、兩項相當重要的議題，我認為可以達成。」

川普說：「現在真的取決於澤倫斯基總統去完成這件事」，並指出歐洲國家也有發揮空間。