快訊

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

巧合？雙普記者會接近尾聲…烏克蘭哈爾科夫「空襲警報」狂響

美俄峰會後接受福斯專訪 川普曝：將安排普亭與澤倫斯基會面

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張俄羅斯官媒衛星通訊社發布的聯訪照片中，美國總統川普15日美俄峰會會後的聯合記者會上，聽俄羅斯總統普亭發表講話。法新社
在這張俄羅斯官媒衛星通訊社發布的聯訪照片中，美國總統川普15日美俄峰會會後的聯合記者會上，聽俄羅斯總統普亭發表講話。法新社

美國總統川普俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行閉門峰會後，接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，仍有「一、兩項相當重要的議題」尚未達成共識，但拒絕透露細節。

根據天空新聞轉述，川普透露將安排烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭會面，他本人也很可能也會出席，但未提供時間表、地點或其他任何細節。

當被問到會給澤倫斯基什麼建議時，川普回應：「要達成協議，你必須達成協議。俄羅斯是一個非常強大的國家，而烏克蘭不是。」

川普還說，考慮到各種因素，峰會「進行得非常順利」，是一場「非常好的會議」，同時重申希望看到烏克蘭民眾停止死亡。他補充說：「如果我們能結束這場戰爭，那將非常好。」

他同時強調：：「在協議正式達成前，都不能算真正的協議。」雖拒絕透露任何細節，但表示雙方「取得了很多進展」，並指出：「這根本還不是最終協議。烏克蘭必須同意，澤倫斯基總統必須同意。」

川普表示，他與普亭在許多議題上達成共識，「但還剩下不多，大概一、兩項相當重要的議題，我認為可以達成。」

川普說：「現在真的取決於澤倫斯基總統去完成這件事」，並指出歐洲國家也有發揮空間。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普：習近平說他很有耐心 我任內不會入侵台灣

美俄峰會談烏戰未來 恐現雅爾達會議2.0風險

雙普會今落幕 川普：雙方有很多共識 但未達成協議

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

相關新聞

白宮秘密清單曝光！533家企業按照對川普忠誠度排名惹議

川普政府驚爆秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中...

美俄峰會後接受福斯專訪 川普曝：將安排普亭與澤倫斯基會面

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行閉門峰會後，接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，仍...

雙方皆稱有進展但實質內容少 川普普亭峰會重點一次看

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加進行約3個小時的閉門峰會，會後召開聯合記者會時都未回答媒體提問，因此外界無從得知...

恐怖情殺！21歲女全身刀傷樓梯間「等死」 男友被列頭號通緝犯不認罪

美國發生駭人情殺案！當地1名21歲女子早前被發現倒臥於某公寓的樓梯間，全身有多處刀傷，但離奇的是其身上衣物卻沒有血跡，傷者當時已奄奄一息，送院搶救後證實不治。

聯邦政府接管警局越權？華府檢察長提告川普

美國總統川普日前宣布聯邦政府介入維持華盛頓特區的治安，並指派美國緝毒局（DEA）局長柯爾（Terry Cole）負責監督...

800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管警局

五角大廈十四日說，美國總統川普日前下令派八百國民兵進駐華府協助當地執法人員，已全數完成部署。美國司法部長邦迪也授權聯邦緝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。