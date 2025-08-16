快訊

雙方皆稱有進展但實質內容少 川普普亭峰會重點一次看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，在會後召開的聯合記者會上握手。路透
美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加進行約3個小時的閉門峰會，會後召開聯合記者會時都未回答媒體提問，因此外界無從得知具體談話內容。儘管最終未能達成結束烏克蘭戰爭的關鍵協議，雙方仍對會談予以正面評價。美國有線電視新聞網（CNN）整理以下重點。

一、打破慣例：記者會由普亭率先發言。美國總統接待外國元首時，一般情況下，聯合記者會多由美方領導人先致詞，再由來訪的外賓發言。

福斯新聞白宮記者海因里希（Jacqui Heinrich）指出，她曾參加過很多次這類記者會，「這次普亭卻先出來向媒體發言，而我們是在美國領土上」。

二、達成協議的進展：川普表示，「我們在許多議題上達成一致，雖然還有幾項重大共識尚未完全達成，但已經有了進展。」。但他指出：「在協議正式達成前，都不能算真正的協議。」

普亭重申，烏克蘭戰爭對俄羅斯是「攸關安全的根本威脅」，俄方「真誠希望」結束戰事，但必須解決「主要原因」。他還告誡烏克蘭與歐洲領導人，不要製造任何障礙，或以挑釁與幕後操作「破壞正在出現的進展」。

三、正面總結：普亭說，雙方是在「相互尊重且具建設性」的氣氛中進行會談。川普則表示，會議「極有成效，許多議題已經達成一致，只剩極少數尚未談妥」。

四、其他議題：普亭同意烏克蘭的安全應獲保障。他還一度聲稱，如果川普在2022年時擔任總統，烏克蘭戰爭就不會發生。

接下來：川普表示，他會打多通電話，包括致電北約、烏克蘭總統澤倫斯基及其他相關官員。

CNN指出，普亭在記者會結束後不到一小時就登機返國，登機前他前往理查森堡國家公墓，在陣亡蘇聯士兵墓前獻花。川普也沒有在阿拉斯加待太久，搭乘空軍一號於當地時間下午4時20分（台灣時間16日上午8時20分）飛返華府，這趟總共停留約6小時。

普亭 川普 烏克蘭

