快訊

白宮秘密清單曝光！533家企業按照對川普忠誠度排名惹議

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普8月6日與蘋果執行長庫克握手，感謝庫克承諾投資1000億美元在美國製造業。企業高層爭相討好川普已經不是秘密。路透
川普8月6日與蘋果執行長庫克握手，感謝庫克承諾投資1000億美元在美國製造業。企業高層爭相討好川普已經不是秘密。路透

川普政府驚爆秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中」「低度」。此舉被指為「美國優先」政策延伸，影響企業與白宮合作。

英國電訊報引述美國政治新聞網站Axios報導，川普政府制定了一份極不尋常的清單，針對533家企業與貿易組織，根據其對川普核心稅收與支出法案（OB3）的支持程度進行排名。該清單被視為川普「美國優先」保護主義政策的工具，協助白宮決定是否回應企業的請願或合作需求。

企業透過社群媒體發文、廣告、新聞稿、影片見證、參加白宮活動等方式，提升其忠誠度評級。例如，Uber積極宣傳川普的「小費免稅」政策，AT&T宣布因法案的親投資政策加速光纖建設，均被列為「優質夥伴」。

反觀清潔能源企業，因批評法案削減綠色激勵措施，可能在清單中排名較低。此外，川普近期公開批評高盛執行長所羅門，指其誤判美國關稅對經濟的影響，凸顯清單背後的政治壓力。

秘密清單列出的「優質夥伴」包括DoorDash、聯合航空、達美航空、Uber、AT&T、思科、美國航空協會與鋼鐵製造協會等。這些企業積極支持OB3法案，例如美國航空協會讚揚法案為空中交通管制投資125億美元，AT&T則宣布加速基礎設施建設。

白宮官員透露，清單為動態文件，企業若在未來支持川普的其他政策（如貿易保護或經濟改革），可提升評級。

一名官員向Axios表示：「這份清單讓我們看清誰真正出力支持，誰只是口頭敷衍。」若企業現在開始積極宣傳稅務法案或其他政府優先事項，白宮將調整其評級。

清單中排名較低的企業尚未公開，但清潔能源公司因反對法案的綠色政策調整，可能受到影響。此外，川普近期與華爾街的衝突加劇，他公開批評高盛預測關稅損害經濟，顯示清單可能成為企業與政府關係的「緊箍咒」。這份清單的曝光引發外界質疑，擔憂川普政府是否在以政治忠誠度干預市場公平。

